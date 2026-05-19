Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей

Спустя без малого шесть лет популярная условно-бесплатная королевская битва Fortnite от студии Epic Games наконец вернулась в российский App Store, однако долгожданное возвращение в страну оказалось омрачено штрафом для разработчика.

Источник изображения: X (Pizaac8)

Как со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции сообщает информационное агентство «Интерфакс», мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Epic Games на 2 млн рублей.

Epic была признана виновной в невыполнении предусмотренной законодательством при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения персональных данных граждан РФ.

Источник изображения: TheGamer

По этому правонарушению, предусмотренному ч. 8 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за прошедшие месяцы в России оштрафовали целый ряд зарубежных игровых компаний.

На протяжении весны за отказ локализовать данные россиян московский суд оштрафовал Electronic Arts, Take-Two Interactive, Battlestate Games и NetEase на 2 млн рублей, а Embracer Group отделалась 1 млн рублей.

Сейчас суд рассматривает иск к разработчикам Warframe из Digital Extremes (источник изображения: Steam)

Перечисленные и вероятные будущие штрафы являются результатом инициативы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Несмотря на претензии к соблюдению российского законодательства, Роскомнадзор не имеет ни планов, ни оснований для блокировки в России игр зарубежных компаний, получивших в стране штраф за отказ локализовать данные россиян.

Fortnite наконец вернулась в App Store по всему миру, а Epic Games готовится к финальной битве с Apple в суде
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Теги: epic games, роскомнадзор, россия, судебное разбирательство
