Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей

Спустя без малого шесть лет популярная условно-бесплатная королевская битва Fortnite от студии Epic Games наконец вернулась в российский App Store, однако долгожданное возвращение в страну оказалось омрачено штрафом для разработчика.

Как со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции сообщает информационное агентство «Интерфакс», мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Epic Games на 2 млн рублей.

Epic была признана виновной в невыполнении предусмотренной законодательством при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения персональных данных граждан РФ.

По этому правонарушению, предусмотренному ч. 8 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за прошедшие месяцы в России оштрафовали целый ряд зарубежных игровых компаний.

На протяжении весны за отказ локализовать данные россиян московский суд оштрафовал Electronic Arts, Take-Two Interactive, Battlestate Games и NetEase на 2 млн рублей, а Embracer Group отделалась 1 млн рублей.

Перечисленные и вероятные будущие штрафы являются результатом инициативы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Несмотря на претензии к соблюдению российского законодательства, Роскомнадзор не имеет ни планов, ни оснований для блокировки в России игр зарубежных компаний, получивших в стране штраф за отказ локализовать данные россиян.