Kingdom Come: Deliverance 2 взяла новую вершину продаж и получила квест с «эксцентричным шутом» из Balatro

Издательство Deep Silver и разработчики из чешской Warhorse Studios похвастались продажами средневекового ролевого экшена с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 и сообщили о выходе нового контентного обновления.

Напомним, о первом миллионе проданных копий создатели Kingdom Come: Deliverance 2 отчитались на следующий день после релиза, второй игра достигла за 13 дней, третий — за три месяца, четвёртый — за девять, а пятый — за год.

Как стало известно, по итогам первых полутора лет после выхода суммарные продажи Kingdom Come: Deliverance 2 на всех целевых платформах превысили уже 6 млн копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

Что касается нового патча, то обновление 1.5.6 получило название A Jester's visit. Апдейт исправляет ряд ошибок и добавляет в игру тематический квест по мотивам покерного роглайка Balatro от канадского разработчика LocalThunk.

«Эксцентричный шут начал появляться перед корчмой "У висельника" и кричать о странной новой игре. Новый квест ждёт», — интригуют разработчики Kingdom Come: Deliverance 2.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля 2025 года на PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Игра получила три аддона и заслужила «очень положительные» обзоры от пользователей Steam (рейтинг 93 %).

После Kingdom Come: Deliverance 2 в Warhorse переключились на разработку RPG с открытым миром во вселенной «Властелина колец» и новой Kingdom Come (ожидается в следующем фискальном году).