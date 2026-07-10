Инвесторы поверили в ИИ от Meta✴: акции компании показали лучший недельный результат с начала 2024 года

За текущую неделю акции Meta✴ выросли на 15 %, и для компании это лучший недельный результат с начала 2024 года. Оптимизм в инвесторов вселила стратегия гендиректора Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) в отношении искусственного интеллекта.

Три месяца назад компания выпустила ИИ-модель нового поколения Muse Spark; на этой неделе её дополнили генератор изображений Muse Image, адресованный блогерам и рекламодателям; а также Muse Spark 1.1, оптимизированная для ИИ-агентов и написания программного кода. Новые модели показывают, что Meta✴ активно пытается заявить о себе на рынке моделей ИИ и конкурировать с OpenAI, Anthropic и Google, которые сохраняют значительное преимущество. Гигант соцсетей диверсифицирует деятельность, выходя за рамки рекламы как основного источника дохода; компания также указывает на прогресс отдела Meta✴ Superintelligence Labs.

К настоящему моменту Meta✴ компенсировала свои потери на рынке ценных бумаг за год, сейчас они растут на 2 %, но отстают от Nasdaq, который прибавил 13 %. Благотворной для компании стала новость об успехах в разработке чипов ИИ: в сентябре стартует массовое производство ускорителя Iris, а в следующем году компания намеревается выйти на вычислительную мощность 14 ГВт. В апреле компания опубликовала финансовый отчёт за I квартал и повысила прогноз капитальных затрат до диапазона от $125 млрд до $145 млрд на 2026 год, в результате чего её акции упали на 7 %. Тогда инвесторов напугали колоссальные инвестиции Meta✴ в ИИ; теперь же она представила конкретный план использования своей инфраструктуры центров обработки данных и изъявила готовность выступить конкурентом крупнейшим облачным провайдерам — Amazon и Microsoft. В ходе отчёта по итогам II квартал компания может снова повысить прогноз по годовым капитальным затратам до диапазона от $135 млрд до $155 млрд, предсказывают аналитики.