Разработчики ИИ-чипов могут стать объектами новых поглощений Apple

Apple начала вести переговоры с производителями полупроводников и банкирами о возможном приобретении компаний, специализирующихся на чипах для искусственного интеллекта. Необходимость этого, как сообщает Engadget со ссылкой на The Information, вызвана проблемами производительности серверов на собственных процессорах компании.

Основной причиной стали ограничения серверов Apple, использующих процессоры M2 Ultra для выполнения отдельных задач, связанных с искусственным интеллектом. При этом наиболее ресурсоёмкие вычисления, включая работу модели Gemini, лежащей в основе функций Siri AI, по имеющимся данным, выполняются на ускорителях Nvidia, размещённых в инфраструктуре Google Cloud. Попытки компании использовать собственные серверы для аналогичных задач оказались недостаточно эффективными.

По информации Bloomberg, серверный процессор на базе M7 Ultra ожидается не раньше 2029 года. До этого Apple планирует модернизировать серверную инфраструктуру с помощью чипов M5 Ultra. Кроме того, ранее компания намеревалась представить серверный процессор нового поколения под кодовым названием Baltra уже в текущем году, однако сроки его выпуска были перенесены. На прошлой неделе Apple также заключила соглашение с Broadcom на поставку чипов американского производства общей стоимостью $30 млрд.

Так как основной опыт Apple в разработке собственных процессоров связан с устройствами потребительского класса, то расширение компетенций в серверном сегменте выглядит, по мнению специалистов, закономерным. Первый опыт создания собственных чипов был получен после приобретения PA Semi (Palo Alto Semiconductor) за $278 млн в 2008 году.