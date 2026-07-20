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«Орден нуждается в вас как никогда»: GamesVoice открыла сбор средств на русскую озвучку Assassin’s Creed Black Flag Resynced

В отличие от оригинальной Assassin’s Creed IV: Black Flag, вышедший недавно ремейк остался без полноценной русской локализации, и в российской студии GamesVoice намерены исправить эту несправедливость.

Источник изображения: Steam (Frances)

Источник изображения: Steam (Frances)

GamesVoice, которая занимается локализацией компьютерных игр, объявила о запуске сбора средств на русскую озвучку пиратского боевика в открытом мире Assassin’s Creed Black Flag Resynced (именно так называется переосмысление).

На реализацию проекта GamesVoice потребуется 1,4 млн рублей. Обновлять старый дубляж команда смысла не видит, поэтому решила создать новый (по большей части) с полной перезаписью как минимум ключевых персонажей.

Источник изображения: GamesVoice

Источник изображения: GamesVoice

По словам GamesVoice, дорожку из старой версии вставить в ремейк нельзя, так как многое в Assassin’s Creed Black Flag Resynced (примерно половина контента) было «переписано под корень».

«Проект немаленький, но и по современным меркам не огромный. При этом мы намерены приложить все силы, чтобы результат получился достойным именитой франшизы», — заверили в GamesVoice.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

GamesVoice допустила, что в случае успеха сборов может взяться за русскую озвучку Assassin's Creed Mirage: «Поэтому, братья и сёстры, пора вам решительно заявить о себе! Орден нуждается в вас как никогда! И да направит нас Отец Понимания!»

Assassin’s Creed Black Flag Resynced вышла 9 июля на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Ремейк заслужил «в основном положительные» отзывы от пользователей Steam и продался в количестве 3 млн копий за восемь дней.

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Теги: assassin’s creed black flag resynced, ubisoft quebec, ubisoft, приключенческий экшен, gamesvoice
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