Тодд Говард признался, что ворует идеи с Reddit

Творческий руководитель и исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) по случаю недавних анонсов от студии решил выйти на связь с игровым сообществом форума Reddit.

Напомним, Bethesda в конце прошлой недели на удивление открыто рассказала о находящихся в разработке играх, включая Fallout 5, переиздания Fallout 3 и Fallout: New Vegas, а также совместную Fallout с Obsidian Entertainment.

Во втором публичном комментарии на Reddit за последние три года Говард признался, что Bethesda Game Studios обычно не распространяется о проектах в производстве, но упомянутый анонс был призван это изменить.

Говард также назвал себя «профессиональным скрытнем» и заядлым читателем комментариев на Reddit: «Многие из нас [в Bethesda Game Studios тоже читают Reddit] и глубоко ценят ваш ажиотаж вокруг нашей работы».

«Привет, Reddit. Я профессиональный скрытень и постоянно читаю ваши комментарии. <...> Будете удивлены, сколько отличных идей я подцепляю на Reddit. Так что лайкайте, и мы сделаем это. Может быть», — пообещал Говард.

Первое, что пользователи Reddit предложили Говарду после его откровения, была идея выпуска для The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered первого с прошлого лета нового патча. Оптимизация ремастера до сих пор оставляет желать лучшего.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла 22 апреля 2025 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X, S и в Game Pass, а уже 11 августа 2026-го доберётся до гибридной консоли Nintendo Switch 2.