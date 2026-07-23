Сегодня 23 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastere...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered всё-таки получит новые улучшения оптимизации, а The Elder Scrolls VI переносить не собираются

Пользователи фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered от Bethesda Game Studios и Virtuos ждут новых улучшений оптимизации уже больше года, но скоро и на их улице настанет праздник.

Источник изображения: Steam (Shelob)

Источник изображения: Steam (Shelob)

Напомним, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered стартовала в неоптимизированном виде, и последнее на данный момент обновление 1.2 (вышло в июле 2025 года) ситуацию не исправило. Спустя 12 месяцев после релиза лучше тоже не стало.

Анонсированная в феврале версия The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered для Nintendo Switch 2 дала фанатам и техническим специалистам надежду на новый патч для других целевых платформ. И, похоже, не зря.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Американский блогер MrMattyPlays на фоне недавних откровений Bethesda Game Studios о находящихся в разработке проектах решил уточнить у студии несколько вопросов и даже получил ряд ответов.

В частности, команда The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered сейчас сосредоточена на версии для Nintendo Switch 2, но нацелена реализовать улучшения производительности с платформы на ПК и других консолях.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Bethesda в заявлении MrMattyPlays также опровергла утверждения, что прокатившаяся по Bethesda Game Studios в результате реструктуризации Xbox волна увольнений повлияла на план выпуска The Elder Scrolls VI и график развития Fallout 76.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла 22 апреля 2025 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X, S и в Game Pass. По слухам, The Elder Scrolls VI от релиза отделяют ещё «как минимум два или три года».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Как Genshin Impact, только без гачи: в продажу поступила красочная ролевая игра DragonSword: Awakening
Массовые увольнения в Xbox ударили по магазину микротранзакций The Elder Scrolls Online
«Вот это город, достойный бога»: художник впечатлил фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind воссозданием Вивека в реалистичном масштабе
Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI
Valve упростила отправку подарков и прокачала списки желаемого Steam
Слухи: Xbox отменила мультиплеерный шутер от разработчиков Wolfenstein
Теги: the elder scrolls iv: oblivion remastered, the elder scrolls vi, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
the elder scrolls iv: oblivion remastered, the elder scrolls vi, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен упрочнённый кнопочный телефон Nokia 123 Shield, у которого даже нет поддержки LTE
МТС Web Services предлагает при помощи Китая застроить Сибирь и Дальний Восток дата-центрами для ИИ
ИИ вдохнул новую жизнь в жёсткие диски — производители HDD срочно расширяют мощности
От 30 часов на прохождение, никаких романов и нелинейности: создатели тактической стратегии Star Wars Zero Company ответили на вопросы игроков
Южную Корею накрыла эпидемия забастовок, спровоцированная Samsung Electronics
Как Genshin Impact, только без гачи: в продажу поступила красочная ролевая игра DragonSword: Awakening 6 мин.
Вышел Geekbench 7 — бенчмарк получил новые тесты и сменил эталон с Intel на AMD 32 мин.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered всё-таки получит новые улучшения оптимизации, а The Elder Scrolls VI переносить не собираются 60 мин.
Spotify переизобрёл MTV — в сервисе появились хит-парады видеоклипов 2 ч.
Microsoft признала SMS-коды небезопасными и заставит клиентов отказаться от них в пользу ключей доступа 2 ч.
После удаления из App Store и Google Play загрузки VK из альтернативных магазинов подскочили в полтора раза 3 ч.
В «Яндекс Музыке» заработали совместные рекомендации «Моя волна на двоих» 3 ч.
Valve упростила отправку подарков и прокачала списки желаемого Steam 3 ч.
HMD задумалась о возрождении плиточного интерфейса Windows Phone из старых Nokia Lumia 4 ч.
Meta вышла сухой из воды: иск о зависимости подростков от соцсетей отозвали без компенсации 4 ч.
OpenAI намерена построить 3,2-ГВт ИИ ЦОД Project Camelia в Джорджии 51 мин.
Fujitsu избавилась от дата-центров в Австралии 57 мин.
Зонд NASA «Юнона» впервые измерил температуру недр Ио — самого вулканически активного тела Солнечной системы 2 ч.
Китай снял запрет на роботакси — лицензии начали выдавать спустя три месяца после масштабного сбоя 2 ч.
Илон Маск предложил превратить зарядные станции Tesla в площадки для ИИ-суперкомпьютеров Megapod 2 ч.
Tesla поставила рекорд по числу ДТП с участием автопилота FSD — 207 за месяц 3 ч.
Google Cloud стал самым быстрорастущим бизнесом Alphabet — его прибыль утроилась за год 3 ч.
Китай запустил мощнейший ускоритель тяжёлых ионов — он сможет воссоздавать процессы внутри звёзд и сверхновых 3 ч.
Wistron открыла в США передовой завод по производству ИИ-ускорителей NVIDIA 4 ч.
Связь в России становится дороже: сотовые операторы начали повышать тарифы 5 ч.