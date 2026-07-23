The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered всё-таки получит новые улучшения оптимизации, а The Elder Scrolls VI переносить не собираются

Пользователи фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered от Bethesda Game Studios и Virtuos ждут новых улучшений оптимизации уже больше года, но скоро и на их улице настанет праздник.

Напомним, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered стартовала в неоптимизированном виде, и последнее на данный момент обновление 1.2 (вышло в июле 2025 года) ситуацию не исправило. Спустя 12 месяцев после релиза лучше тоже не стало.

Анонсированная в феврале версия The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered для Nintendo Switch 2 дала фанатам и техническим специалистам надежду на новый патч для других целевых платформ. И, похоже, не зря.

Американский блогер MrMattyPlays на фоне недавних откровений Bethesda Game Studios о находящихся в разработке проектах решил уточнить у студии несколько вопросов и даже получил ряд ответов.

В частности, команда The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered сейчас сосредоточена на версии для Nintendo Switch 2, но нацелена реализовать улучшения производительности с платформы на ПК и других консолях.

Bethesda в заявлении MrMattyPlays также опровергла утверждения, что прокатившаяся по Bethesda Game Studios в результате реструктуризации Xbox волна увольнений повлияла на план выпуска The Elder Scrolls VI и график развития Fallout 76.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла 22 апреля 2025 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X, S и в Game Pass. По слухам, The Elder Scrolls VI от релиза отделяют ещё «как минимум два или три года».