Моющий вертикальный беспроводной пылесос Midea AT6 Ultra

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Беспроводной вертикальный пылесос Midea AT6 Ultra для сухой и влажной уборки сочетает в себе высокую мощность всасывания, удобство в управлении и интеллектуальные технологии. Он отлично подходит для ухода за плиткой, деревом и другими твердыми напольными покрытиями. Конструкция пылесоса позволяет наклонять его на 180°, что дает возможность легко убирать под низкой мебелью и без труда наводить чистоту во всем доме. На зарядной станции предусмотрена функция самоочистки валиковой щетки при температуре 100 °C, что позволяет уничтожить до 99,9 % бактерий и микробов. Также есть отдельные резервуары для чистой (750 мл) и грязной (700 мл) воды.

Цена Midea AT6 Ultra — 59 990 руб.