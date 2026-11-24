3DNews совместно с партнёрами-производителями электроники подготовил небольшую подборку устройств, которая может быть полезной для тех, кто хотел бы с выгодой сделать покупку «Чёрную пятницу», когда товары предлагаются со значительными скидками. Это вторая часть подборки, а первая часть находится по этой ссылке.
Линейно-интерактивный ИБП POWERCOM Raptor Plus RPT850EU мощностью 850 ВА (510 Вт) с тремя евророзетками обеспечит резервное питание компьютера и периферийных устройств при перебоях электроснабжения. Встроенный стабилизатор корректирует колебания напряжения в сети, а система защиты предотвращает повреждения при коротком замыкании и перегрузке. Для подключения к компьютеру предусмотрен USB-интерфейс, позволяющий контролировать состояние устройства. Также есть сетевой фильтр для защиты сетевого оборудования. Время переключения на аккумуляторное питание составляет 2 мс.
Портативная музыкальная система DIGMA D-MC1702 формата 2.1 общей мощностью 80 Вт RMS обеспечивает насыщенное звучание с выраженными басами. Подсветка сабвуфера и панели управления дополнит атмосферу домашних вечеринок. Для воспроизведения музыки предусмотрены Bluetooth, USB и AUX, а функция TWS позволяет объединить две совместимые системы для получения более объёмного звучания. Встроенный аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч обеспечивает до семи часов автономной работы, поэтому устройство можно брать с собой на выездные мероприятия. Также предусмотрен микрофонный вход для караоке, вес системы составляет около 3 кг.
Линейно-интерактивный ИБП POWERCOM Spider SPD900EU мощностью 900 ВА (540 Вт) оснащён восемью евророзетками с батарейной поддержкой, что позволяет одновременно подключить несколько устройств и обеспечить их резервным питанием при отключении электричества. Предусмотрены защита от короткого замыкания и перегрузки, а также сетевой фильтр с портом RJ-45 для защиты сетевого оборудования. USB-интерфейс позволяет подключить ИБП к компьютеру и контролировать его работу. Время переключения на питание от аккумулятора составляет всего 2 мс.
Монитор DIGMA PRO Motion XL оснащён 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением Quad HD (2560 × 1440 пикселей), частотой обновления 144 Гц и яркостью 350 кд/м². Поддержка AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync помогает устранить разрывы изображения в играх, а дополнительные игровые функции включают экранный прицел. Предусмотрена поддержка HDR. Особенность модели — разъём USB Type-C с Power Delivery мощностью 15 Вт для подключения и подзарядки совместимых устройств. Для соединения с компьютерами предусмотрены HDMI и DisplayPort. Металлическая подставка, антибликовое покрытие и технологии Low Blue Light и Flicker Free дополняют оснащение монитора.
43-дюймовый телевизор StarWind SW-LED43UG403 оснащён безрамочным экраном 4K Ultra HD (3840 × 2160 пикселей) с частотой обновления 60 Гц. Платформа YaOS с голосовым помощником «Алиса» открывает доступ к развлекательным сервисам и позволяет управлять основными функциями голосом. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают беспроводное подключение, а пять ТВ-тюнеров поддерживают приём эфирных, кабельных и спутниковых каналов. Разъёмы HDMI позволяют подключить игровую консоль или компьютер, а также использовать телевизор в качестве монитора. Мощность встроенной акустической системы составляет 32 Вт.
Cactus CS-PRH.01 выделяется среди домашних LCD-проекторов системой 2LCD. В ней две ЖК-матрицы, каждая со своим светодиодным источником света. Проектор показывает фильмы в Full HD (1920 × 1080 пикселей) на экране до 150 дюймов, сам наводит резкость и выравнивает картинку. Приложения онлайн-кинотеатров можно установить из предустановленного RuStore, а через HDMI подключить игровую приставку или ноутбук. Два встроенных динамика по 12 Вт дают стереозвук для кино и музыки. После сеанса включите режим Bluetooth-колонки и запустите музыку со смартфона. Проекция отключится автоматически, чтобы экономить энергию, а боковая RGB-подсветка будет меняться в такт музыке.
Осенью мы чаще закрываем окна, чтобы сохранить тепло и не впускать в дом уличный шум. Но проветривание по-прежнему необходимо. Ballu ASP-100 подает в помещение воздух с улицы, очищая его HEPA-фильтром H13, который задерживает до 99,95 % частиц размером 0,3 мкм. Восемь скоростей позволяют регулировать интенсивность подачи, а уровень шума в ночном режиме составляет 19 дБ. Прибор подходит для комнат площадью до 40 м². Лаконичный дизайн модели отмечен международной премией Red Dot.
Смартфон среднего класса без слабых мест. Мощности Snapdragon 7 Gen 4 хватает на всё, кроме самых тяжёлых игр. Яркий экран (до 1800 нит в режиме HBM), физический датчик приближения, запись разговоров. Аккумулятор 7000 мАч работает долго, а корпус не греется. Приятные материалы и водозащита. Камеры радуют: 200-Мп основная и полноценный 3.5× телеобъектив, который хорош не только для портретов.
Roborock оснащён системой управления со смартфона: доступны программирование по дням недели, таймер, регулировка мощности, виртуальная стена и ограничение времени уборки, а запуск по геолокации пользователя включает прибор в нужный момент. Автоматические системы выполняют автоматическую очистку, строят карту помещения, самостоятельно включают и выключают устройство, а по завершении уборки робот возвращается на док-станцию. Сила всасывания 18 500 Па и мощность всасывания 60 Вт позволяют эффективно удалять сухие и влажные загрязнения. Станция самоочистки объёмом снижает необходимость ручного обслуживания, зарядка — через док-станцию.
Беспроводной вертикальный пылесос Midea AT6 Ultra для сухой и влажной уборки сочетает в себе высокую мощность всасывания, удобство в управлении и интеллектуальные технологии. Он отлично подходит для ухода за плиткой, деревом и другими твердыми напольными покрытиями. Конструкция пылесоса позволяет наклонять его на 180°, что дает возможность легко убирать под низкой мебелью и без труда наводить чистоту во всем доме. На зарядной станции предусмотрена функция самоочистки валиковой щетки при температуре 100 °C, что позволяет уничтожить до 99,9 % бактерий и микробов. Также есть отдельные резервуары для чистой (750 мл) и грязной (700 мл) воды.
Игровой компьютер Bloody BD-PC CB76V1 построен на базе 10-ядерного процессора Intel Core i5-13400F и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 Гбайт видеопамяти. Конфигурация дополнена 32 Гбайт оперативной памяти и SSD объёмом 1 Тбайт, что обеспечивает запас ресурсов для современных игр и требовательных приложений. Компьютер выполнен в эффектном корпусе типа «аквариум» с панорамными стенками и ARGB-подсветкой. Предустановленная Windows 11 Home позволяет приступить к работе и играм сразу после подключения, без необходимости самостоятельно устанавливать операционную систему.
MSI Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-057RUY — ноутбук-трансформер со стилусом на NVIDIA RTX Spark N1X с 20-ядерным Arm-процессором Grace и графикой Blackwell с 6144 ядрами CUDA. Ключевая особенность — 64 Гбайт унифицированной памяти LPDDR5x, для CPU и GPU. Она позволяет локально развёртывать модели с десятками миллиардов параметров для пакетных задач, разметки данных и прототипирования. Приоритет приватности: dTPM 2.0, отпечаток пальца, Microsoft Pluton и другие инструменты для защиты Ваших данных. CUDA обеспечивает совместимость с широким рядом моделей и инструментов. ИИ для ускорения — NVFP4, NVENC, DLSS, OptiX и т.д.
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