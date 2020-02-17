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Технология изготовления печатных плат будет усложняться в свете выхода NVIDIA Ampere

Предвкушение анонса новых графических процессоров NVIDIA представителями компании на квартальном мероприятии никак не подогревалось, поэтому за дело взялись неофициальные источники. Один из них утверждает, что выпуск печатных плат для видеокарт семейства Ampere потребует применения новых подходов.

Источник изображения: Twitter, NVIDIA

Источник изображения: Twitter, NVIDIA

Основатель канала Igor’s LAB Игорь Валоссек (Igor Wallossek) уже получает от производителей видеокарт информацию, доказывающую начало подготовки к анонсу новых графических решений NVIDIA. Для удобства мы будем именовать их Ampere, хотя пока не можем быть уверенными в том, когда они появятся и где найдут применение. По словам источника, от контрактных производителей печатных плат уже требуется начать применение новых технологий их изготовления, которые призваны повысить стабильность работы при передаче данных на высоких скоростях. Дополнительный этап обработки нужен для снижения наводок, пагубно влияющих на чистоту и стабильность сигнала.

Можно было бы предположить, что такие изменения нужны для перехода на использование ещё более быстрой памяти типа GDDR6, но Samsung утверждает, что в условиях массового производства сейчас можно поставлять только микросхемы со скоростью передачи информации не более 16 Гбит/с. Таким образом, NVIDIA наверняка формирует некий «запас прочности» для самих графических процессоров, которые после смены поколения предложат более высокие скорости передачи информации. Проведение такой подготовки на этом этапе позволяет надеяться, что новое поколение графических решений NVIDIA увидит свет в этом году.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, разработка и производство электроники,
Теги: nvidia, ampere, видеокарты
nvidia, ampere, видеокарты
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