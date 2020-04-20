Юбилейное тестирование 49 видеокарт в GTA V: пять лет спустя

Тестовая лаборатория 3DNews не в первый раз обращается к теме Grand Theft Auto V. Этот проект почтил присутствием платформу PC в 2015 году и, вооруженный массой технических нововведений, не доступных игровым консолям той поры, сразу установил высокую планку детализации графики и, соответственно, требований к производительности железа. Достаточно сказать, что у лучших потребительских устройств среди современников GTA V (ускорители GeForce GTX 980 Ti и Radeon R9 Fury X на платформе с мощным восьмиядерным CPU) тогда не хватило пороху, чтобы гарантировать заветные 60 кадров в секунду на максималках даже при разрешении 2560 × 1440, которое теперь считается вполне обыденным, не говоря уже о мониторах 4K. Пришлось дождаться, пока оба разработчика дискретных GPU — NVIDIA и AMD — пополнят каталог видеокарт устройствами на чипах Pascal и Vega, и только тогда хит Rockstar Games встал в один ряд с другими образцами передовой 3D-графики, которые появились за это время.

Настал удачный во всех отношениях момент, чтобы еще раз — и возможно, не последний — провести смотр игровых видеокарт в бенчмарке GTA V. 14 апреля игра, не покидающая десятку самых популярных предложений Steam, отпраздновала пятилетний юбилей на персоналках. С другой стороны, появилась масса нового железа: в прошлом тестировании участвовали 25 видеокарт, а теперь их почти вдвое больше. Флагманские устройства стали быстрее, а прежний уровень быстродействия доступен за меньшую сумму (по крайней мере в долларовом эквиваленте). Посмотрим, удалось ли чипмейкерам выдавить GTA V из категории требовательных игр — или наоборот, она сохранит почетный титул вплоть до следующего массового апгрейда.

⇡#Настройки качества графики

В GTA V нет заранее сконфигурированных профилей детализации, которые могли бы снять с нас бремя выбора настроек, подходящих железу разной производительности. Вместо этого меню качества графики открывает перед пользователем огромное количество индивидуальных параметров. И, как подтвердила идейная наследница игры, Red Dead Redemption 2, таков стандартный подход Rockstar Games. Когда-то, в первом сводном тестировании видеокарт в GTA V, мы подробно рассмотрели перечень настроек и показали, каким образом ключевые опции влияют на изображение и частоту смены кадров. Но для замеров быстродействия при помощи встроенного бенчмарка мы, как обычно, сформировали из множественных комбинаций настроек несколько импровизированных профилей.

Самый требовательный из трех режимов обеспечивает бескомпромиссно высокую детализацию графики во всех отношениях, кроме режима полноэкранного сглаживания. Достаточно того, что GTA V позволяет активировать мультисемплинг, который прекратили использовать в играх из-за плохой производительности в условиях так называемого отложенного рендеринга (преобладающего в графических движках нашего времени), так что мы ограничились четырехкратным MSAA для всего кадра и отражений в отдельности (опция Reflection MSAA) вместо явно избыточного и чрезвычайно медленного MSAA x8.

Полноэкранное сглаживание — это главное, что отличает от «максималок» промежуточный по требованиям к железу режим качества графики. Увы, временнóй алгоритм TAA, ту или иную форму которого можно встретить в любой современной игре, в эпоху юности GTA V назывался TXAA и был эксклюзивной функцией графических карт NVIDIA (а если точнее, их программного обеспечения). Как следствие, чтобы поставить тестовые устройства в равное положение, пришлось заменить MSAA самым нетребовательным, но справедливо раскритикованным за низкое качество картинки алгоритмом FXAA (который представляет собой фильтр обработки готового кадра с рудиментарными функциями поиска краев полигонов). Кроме того, мы сняли лишнюю нагрузку с ускорителя (в особенности, со старых моделей с 2 Гбайт набортной памяти), отключив несколько расширенных опций, контролирующих дальность прорисовки объектов и детализацию теней.

Дотошные читатели, которые не поленятся сравнить результаты нового раунда бенчмарков GTA V с предыдущими двумя, заметят, что два старших профиля детализации по большей части остались такими же, какими были в сравнении видеокарт 2015 года. Мы внесли только точечные правки — пресловутый FXAA да еще метод рендеринга мягких теней NVIDIA PCSS, который, несмотря на свое происхождение, доступен графическим процессорам обеих фирм и обеспечивает наиболее качественный результат по сравнению с иными вариантами, предлагаемыми в меню игры.

А вот профиль с щадящими настройками графики мы целиком изменили. Параметры, которые в 2015 году считались средними, для игры на современном железе могут быть интересны разве что при разрешении 4К и выше, а видеокарты той поры, которые требовали пойти на столь значительный компромисс в качестве изображения (младшие модели GeForce 600-й серии и Radeon 200), уже давно выбыли из обоймы тестовых устройств. Вместо этого мы перевели большинство регуляторов в положение High, включили эффекты постобработки кадра и сглаживание FXAA.

Настройки качества графики в тестах Высокое качество Очень высокое качество Максимальное качество FXAA On On On MSAA Off Off X4 NVIDIA TXAA Off Off Off Population Density 100% 100% 100% Population Variety 100% 100% 100% Distance Scaling 100% 100% 100% Texture Quality High Very High Very High Shader Quality High Very High Very High Shadow Quality High Very High Very High Reflection Quality High Ultra Ultra Reflection MSAA Off X4 X4 Water Quality High Very High Very High Particles Quality High Very High Very High Grass Quality High Ultra Ultra Soft Shadows Softer NVIDIA PCSS NVIDIA PCSS Post FX High Ultra Ultra Motion Blur Strength 50% 0% 0% In-Game Depth Of Field Effects Off Very High Very High Anisotropic Filtering X16 X16 X16 Ambient Occlusion Normal High High Tesselation High Very High Very High Long Shadows Off Off On High Resolution Shadows Off Off On High Detail Streaming While Flying Off Off On Extended Distance Scaling 0% 0% 100% Extended Shadows Distance 0% 0% 100%

Скриншоты показывают, как выглядит Grand Theft Auto V в трех избранных графических режимах. Как видите, неспроста в 2015 году детище Rockstar Games было настолько требовательно к железу того времени. Игра хорошо состарилась и все еще недурно выглядит даже при компромиссных установках качества, не говоря уже о максимальных. Теперь осталось выяснить, чего добилось за пять лет компьютерное железо.

⇡#Тестовый стенд, методика тестирования

CPU Intel Core i9-9900K (4,9 ГГц, 4,8 ГГц в AVX, фиксированная частота) Материнская плата ASUS MAXIMUS XI APEX Оперативная память G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14D-16GTZR, 2 x 8 Гбайт (3200 МГц, CL14) ПЗУ Intel SSD 760p, 1024 Гбайт Блок питания Corsair AX1200i, 1200 Вт Система охлаждения CPU Corsair Hydro Series H115i Корпус CoolerMaster Test Bench V1.0 Монитор NEC EA244UHD Операционная система Windows 10 Pro x64 ПО для GPU AMD Все видеокарты AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.1 ПО для GPU NVIDIA Все видеокарты NVIDIA GeForce Game Ready Driver 445.75

Тестирование производительности выполнено с помощью встроенного бенчмарка GTA V. Показатели средней и минимальной кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров, который игра записывает в файл результатов.

Средняя частота смены кадров на диаграммах является величиной, обратной среднему времени рендеринга кадра. Для оценки минимальной кадровой частоты вычисляется количество кадров, сформированных в каждую секунду теста. Из этого массива чисел берется значение, соответствующее 1-му процентилю распределения.

Прим. В скобках после названий видеокарт указаны базовая и boost-частота согласно спецификациям каждого устройства. Видеокарты нереференсного дизайна приведены в соответствие с референсными параметрам (или приближены к последним) при условии, что это можно сделать без ручной правки кривой тактовых частот. В противном случае (ускорители серии GeForce 16, а также GeForce RTX Founders Edition) используются настройки производителя.

Как и в предыдущих массовых тестах графических карт, мы сгруппировали результаты измерений в соответствии с разрешением экрана и детализацией графики. В каждом из трех режимов (1920 × 1080, 2560 × 1440, 3840 × 2160) выполнен тест c высокими, очень высокими и максимальными (за исключением метода полноэкранного сглаживания) настройками качества.

Если какая-либо видеокарта отсутствует на диаграмме при определенном разрешении, то это значит, что а) при более высоком качестве графики устройство уже обеспечивает среднюю частоту смены кадров 60 FPS и выше; б) устройство не достигло 30 FPS при данной комбинации разрешения и детализации. Таким образом для каждой взятой видеокарты определяется диапазон настроек между «едва тянет» и «снижать качество не требуется».

Несмотря на то, что мы подняли планку качества графики в нетребовательном графическом режиме по сравнению с теми настройками, которые использовали в 2015 году, бенчмарк GTA V не вызвал никаких трудностей даже у самых маломощных ускорителей последних лет. Единственная среди тестовых видеокарт, которой не покорилась планка 60 FPS, это GeForce GT 1030. Остальные ультрабюджетные модели — GeForce GTX 750 Ti, Radeon R7 360 и Radeon RX 550 — гарантируют комфортный фреймрейт вместе с неплохой детализацией изображения.

Все перечисленные устройства, включая GeForce GT 1030, сконцентрировались на границе 30 FPS при качестве графики, близком к максимальному (исключая ресурсоемкие режимы полноэкранного сглаживания, расширенные опции дальности прорисовки и тому подобное). Высокие отметки кадровой частоты (60 FPS и выше) появляются в категории быстродействия GeForce GTX 1050 Ti. Еще лучше обстоят дела у современных игровых предложений начального уровня — GeForce GTX 1650 или Radeon RX 5500 XT, — которые тянутся к 60 FPS не только по средней, но и по минимальной частоте смены кадров. Аналогичные результаты принадлежат знаковым продуктам предыдущих поколений — GeForce GTX 970, GTX 1060, Radeon R9 390X и Radeon RX 570.

При разрешении 1080p только высшие настройки качества графики пробуждают в GTA V былые требования к быстродействию железа. Список устройств, подходящих для GTA V на максималках, открывают те же названия (разве что Radeon R9 380X прорвался через границу 30 FPS вслед за Radeon R9 390X), но если ориентироваться на твердые 60 FPS, на первый план выходят флагманские модели 2015 года — GeForce GTX 980 Ti и Radeon R9 Fury X, которой не хватило нескольких кадров в секунду, чтобы занять соседнее место в итоговой таблице. К счастью, за пять лет до этого уровня производительности доросли и ускорители мейнстримной категории, которую сегодня представляют GeForce GTX 1660 SUPER и Radeon RX 5600 XT.

Игра в режиме 1440p предъявляет к железу значительно более высокие требования, нежели 1080p, но главные перестановки позиций тестовых устройств произошли на высших уровнях качества графики. Ну а чтобы получить частоту смены кадров не меньше 30 FPS при щадящих настройках детализации, по-прежнему годится любая из четырех видеокарт базового уровня — GeForce GTX 750 Ti, GeForce GT 1030, Radeon R7 360 и Radeon RX 550. Устройства помощнее — GeForce GTX 950 и Radeon R9 370X, а тем более GeForce GTX 1050 Ti и GTX 1650 — преодолели границу комфортного фреймрейта в 60 FPS. Еще одной бюджетной видеокарте прошлого поколения, Radeon RX 560, не удалось набрать 60 FPS (в силу «зеленой» ориентации игры, которая нисколько не изменилась за пять лет), поэтому список «красных» устройств 500-й серии, удовлетворяющих строгим критериям производительности в данных тестовых условиях, открывает Radeon RX 570.

Как и в режиме 1080p, те же самые видеокарты, которые обосновались в зоне выше 60 FPS при умеренных настройках детализации, отступили в промежуток от 30 до 60, когда почти все опции стоят в положении Very High. Только на стороне AMD планка опустилась с уровня Radeon R9 370X и Radeon RX 570 до Radeon R7 370 и старшей модификации Radeon RX 560. В свою очередь, устройства второго эшелона в каталоге 2015 года обоих производителей (GeForce GTX 980 и Radeon R9 390X), мейнстримные видеокарты прошлого поколения (обе версии GeForce GTX 1060 и Radeon RX 580) и современные бюджетные модели (GeForce GTX 1650 SUPER и Radeon RX 5500 XT) смогли вернуть кадровую частоту на уровень 60 FPS.

Общее соотношение в производительности железа при относительно низких, с одной стороны, и высоких, с другой, опциях качества графики остается в силе при смене промежуточных установок на максимальные. Любое из устройств, перечисленных выше (GeForce GTX 1060 и Radeon RX 580 GeForce GTX 1650 SUPER и Radeon RX 5500 XT), а также GeForce GTX 970 станет входным билетом в GTA V на максималках при разрешении 1440p. Но если увеличить требования к фреймрейту до 60 FPS, через отсев проходят только безоговорочно мощные видеокарты средней и высокой ценовой категории — GeForce RTX 2060 SUPER, Radeon RX 5700, а заодно и GeForce GTX 1080. Как видите, в этом списке нет ни одного устройства под маркой Vega — опять-таки в силу давнишних симпатий игры к продуктам NVIDIA. И даже Radeon VII, хоть и перепрыгнул через планку 60 FPS, вынужден конкурировать за место на графике с GeForce RTX 2070, не посягая на позиции GeForce GTX 1080 Ti и RTX 2080.

3840 × 2160

Результаты бенчмарков GTA V в режиме 4К весьма оптимистичны, пока тесты проходят при умеренных настройках качества графики. Все видеокарты, которые могли похвастаться фреймрейтом не меньше 60 FPS при разрешении 1440p, остались в игре, хотя были вынуждены отступить в пространство от 30 до 60: ближе к минимально приемлемой кадровой частоте стоят GeForce GTX 950 и Radeon R9 370X, в середине GeForce GTX 1050 Ti, GTX 1650, а наверху Radeon RX 570.

Топ-моделям прошлых лет (GeForce GTX 980 и Radeon R9 390X), уже несвежим мейнстримным предложениям (обеим модификациям GeForce GTX 1060 вместе с Radeon RX 580) и, наконец, актуальным бюджетным видеокартам (GeForce GTX 1650 SUPER и Radeon RX 5500 XT) принадлежат нижние места в пространстве от 60 FPS и выше. С тем же успехом эти устройства годятся для того, чтобы получить от 30 до 60 FPS на 4К-экране, только уже с настройками детализации, приближенными к максимальным. Выше планки 60 FPS остались только две флагманские карты прошлого поколения — Radeon VII и GeForce GTX 1080 Ti, — а также современные устройства не меньше, чем средне-высокой ценовой категории (Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 2070 SUPER).

Ну а теперь мы сможем дать ответ на вопрос (скорее академического, нежели практического свойства — из-за ресурсоемкого сглаживания MSAA в этом режиме), удалось ли игровому железу за пять лет побороть Grand Theft Auto V на максималках, да еще при разрешении 4К. Как выяснилось, даже действующий флагман «зеленой» потребительской линейки — GeForce RTX 2080 Ti — не способен на такой достижение, пускай до рекорда ему не хватило всего лишь 7 кадров за секунду.

Спустя пять лет — почтенный срок по меркам IT- индустрии, за который сменились два поколения видеокарт и созрело следующее поколение консолей, — Grand Theft Auto V остается весьма и весьма требовательной игрой. Конечно, Rockstar в 2015 году не могла себе позволить такие запросы, как у недавней Red Dead Redemption 2 (игры, наглядно показавшей, что производительность GPU нынче прогрессирует совсем не так быстро, как прежде), но если судить по критерию «есть ли 60 FPS в 4К на максималках», то GTA V не отстает от основных ААА-проектов, появившихся в 2019–2020 году. То есть видеокарт с нужным быстродействием среди потребительских устройств как не было, так до сих пор и нет. Даже неоспоримый лидер, GeForce RTX 2080 Ti, остановился в двух шагах от финишной черты.

При сниженном разрешении экрана бенчмарки GTA V оценили современные видеокарты именно таким образом, как их создатели позиционируют соответствующие модели. Так, две новинки средней ценовой категории — GeForce GTX 1660 SUPER и Radeon RX 5600 XT — гарантируют 60 FPS с идеальным уровнем детализации при разрешении 1080p, а Radeon RX 5700 и GeForce RTX 2060 SUPER — в режиме 1440p.

Впрочем, все эти выводы нуждаются в поправке. Дело в том, что GTA V позволяет использовать безоговорочно качественный, но чрезвычайно ресурсоемкий метод полноэкранного сглаживания MSAA, от которого игроделы почти целиком отказались в пользу более изощренных, но простых для графического процессора временны́х алгоритмов (TAA). Если вычеркнуть мультисемплинг, а вместе с ним и ряд необязательных функций, увеличивающих дальность прорисовки объектов и детализацию теней, хватка GTA V вокруг ресурсов GPU слабеет и даже откровенно бюджетные модели современных ускорителей — GeForce GTX 1650 SUPER и Radeon RX 5500 XT — получают доступ к заветным 60 FPS при разрешении 1080p или 1440p, а высокопроизводительным, но далеко не флагманским решениям класса Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2070 SUPER открыта дорога в 4К.

Высокие по меркам 2015 года запросы GTA V к оперативной памяти ускорителя тоже остались в прошлом. Наши тесты не обнаружили разницы в производительности между одним и тем же GPU с 4 или с 8 Гбайт VRAM. Как следствие, современных устройств, которые мы критиковали за дефицит набортной памяти (6-гигабайтный Radeon RX 5600 XT и все модели NVIDIA 16-й серии), эта проблема тоже не касается. А вот неприкрытые симпатии графического движка GTA V к продуктам NVIDIA совсем не изменились — вплоть до чисел на графиках, которые по большому счету не поколебал даже апгрейд нашей тестовой платформы. Новый кремний AMD, основанный на архитектуре RDNA, не слишком сильно уступает близким по цене и быстродействию чипам NVIDIA, но образцам старой логики GCN не помогли ни пять лет смены драйверов, ни многочисленные обновления самой игры.

Вот так работает Grand Theft Auto V на современном железе спустя пять лет после того, как появилась версия для персоналок. Тогда Rockstar Games выпустила один из вечнозеленых проектов в новейшей истории видеоигр, и графика, ориентированная на будущие поколения оборудования, наверняка сыграла важную роль в успехе GTA V. Посмотрим, сколько времени теперь понадобится, чтобы массовые ПК выросли до требований следующего детища Rockstar, Red Dead Redemption 2.

Высокое качество 1920 × 1080 2560 × 1440 3840 × 2160 ≥ 30 FPS ≥ 60 FPS ≥ 30 FPS ≥ 60 FPS ≥ 30 FPS ≥ 60 FPS AMD Radeon 300 AMD Radeon R7 360 (2 Гбайт) AMD Radeon R7 360 (2 Гбайт) AMD Radeon R9 370X (2 Гбайт) AMD Radeon R9 370X (2 Гбайт) AMD Radeon R9 390X (8 Гбайт) AMD Radeon 500 / AMD Radeon RX Vega / AMD Radeon VII AMD Radeon RX 550 8 CU (2 Гбайт) AMD Radeon RX 550 8 CU (2 Гбайт) AMD Radeon RX 570 (4 Гбайт) AMD Radeon RX 570 (4 Гбайт) AMD Radeon RX 580 (8 Гбайт) AMD Radeon RX 5000 AMD Radeon RX 5500 XT (8 Гбайт) NVIDIA GeForce 900 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (2 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (2 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 980 (4 Гбайт) NVIDIA GeForce 10 NVIDIA GeForce GT 1030 (2 Гбайт GDDR5) NVIDIA GeForce GT 1030 (2 Гбайт GDDR5) NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 Гбайт) NVIDIA GeForce 16/20 NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER (4 Гбайт)

Очень высокое качество 1920 × 1080 2560 × 1440 3840 × 2160 ≥ 30 FPS ≥ 60 FPS ≥ 30 FPS ≥ 60 FPS ≥ 30 FPS ≥ 60 FPS AMD Radeon 300 AMD Radeon R7 370 (4 Гбайт) AMD Radeon R9 390X (8 Гбайт) AMD Radeon R7 370 (4 Гбайт) AMD Radeon R9 390X (8 Гбайт) AMD Radeon R9 390X (8 Гбайт) AMD Radeon 500 / AMD Radeon RX Vega / AMD Radeon VII AMD Radeon RX 550 8 CU (2 Гбайт) AMD Radeon RX 570 (4 Гбайт) AMD Radeon RX 560 16 CU (4 Гбайт) AMD Radeon RX 580 (8 Гбайт) AMD Radeon RX 580 (8 Гбайт) AMD Radeon VII (16 Гбайт) AMD Radeon RX 5000 AMD Radeon RX 5500 XT (8 Гбайт) AMD Radeon RX 5500 XT (8 Гбайт) AMD Radeon RX 5500 XT (8 Гбайт) AMD Radeon RX 5700 XT (8 Гбайт) NVIDIA GeForce 900 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (2 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 980 (4 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 980 (4 Гбайт) NVIDIA GeForce 10 NVIDIA GeForce GT 1030 (2 Гбайт GDDR5) NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (11 Гбайт) NVIDIA GeForce 16/20 NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER (4 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER (4 Гбайт) NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 Гбайт)

Максимальное качество 1920 × 1080 2560 × 1440 3840 × 2160 ≥ 30 FPS ≥ 60 FPS ≥ 30 FPS ≥ 60 FPS ≥ 30 FPS ≥ 60 FPS AMD Radeon 300 AMD Radeon R9 380X (4 Гбайт) AMD Radeon R9 390X (8 Гбайт) AMD Radeon 500 / AMD Radeon RX Vega / AMD Radeon VII AMD Radeon RX 570 (4 Гбайт) AMD Radeon RX Vega 56 (8 Гбайт) AMD Radeon RX 580 (8 Гбайт) AMD Radeon VII (16 Гбайт) AMD Radeon VII (16 Гбайт) AMD Radeon RX 5000 AMD Radeon RX 5500 XT (4 Гбайт) AMD Radeon RX 5600 XT (6 Гбайт) AMD Radeon RX 5500 XT (4 Гбайт) AMD Radeon RX 5700 (8 Гбайт) AMD Radeon RX 5700 (8 Гбайт) NVIDIA GeForce 900 NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 980 Ti (6 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Гбайт) NVIDIA GeForce 10 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Гбайт, 10 Гбит/с) NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (8 Гбайт) NVIDIA GeForce 16/20 NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (6 Гбайт) NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER (4 Гбайт) NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER (8 Гбайт) NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Гбайт)

⇡#Групповые тесты видеокарт в других играх

3DNews регулярно проводит массовые тесты графических карт в популярных играх. Если вы хотите узнать, как современные модели и устройства прошлых поколений работают в других проектах, к вашим услугам архив бенчмарков за прошедший год: