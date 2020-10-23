Игровой монитор Xiaomi Fast с диагональю 24,5 дюйма стоит $150

2 ноября начнутся поставки монитора Xiaomi Fast для игровых настольных компьютеров: покупателям, сделавшим предварительный заказ, панель обойдётся приблизительно в 150 долларов США.

Устройство оборудовано матрицей IPS размером 24,5 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 1920 × 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Яркость достигает 400 кд/м2 (говорится о сертификации HDR400).

Монитор обладает частотой обновления в 144 Гц и временем отклика в 2 мс. Технология Adaptive Sync отвечает за повышение плавности игрового процесса. Для панели заявлен 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 100-процентный охват цветового пространства sRGB.

Дисплей обрамлён узкими рамками с трёх сторон. Подставка позволяет регулировать высоту по отношению к поверхности стола и угол наклона экрана. В целом, новинка имеет минималистский дизайн.

Для подключения источников сигнала предусмотрены два разъёма HDMI 2.0 и один интерфейс DisplayPort 1.2. Кроме того, имеется стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо для наушников.