Gamesblender № 489: Radeon RX 6000, новый перенос Cyberpunk 2077, ремейк Demon's Souls и холодильник Xbox

С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3DNews.ru. В сегодняшнем выпуске: ремастер Blade Runner не выйдет в этом году; Little Nightmares 2 выйдет в феврале; а Far Cry 6 и Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine неизвестно когда. Эти и другие новости и события игровой индустрии в Gamesblender № 489