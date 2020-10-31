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Gamesblender № 489: Radeon RX 6000, новый перенос Cyberpunk 2077, ремейк Demon's Souls и холодильник Xbox

 
С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3DNews.ru. В сегодняшнем выпуске: ремастер Blade Runner не выйдет в этом году; Little Nightmares 2 выйдет в феврале; а Far Cry 6 и Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine неизвестно когда. Эти и другие новости и события игровой индустрии в Gamesblender № 489

 
 
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Теги: игры, gamesblender, radeon rx 6000, the ascent, demon's souls
игры, gamesblender, radeon rx 6000, the ascent, demon's souls
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