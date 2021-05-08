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Gamesblender № 517: индустрия играет в «Монополию», а Nintendo Switch обогнала Xbox 360

 
Великий платформер Flashback получит продолжение в честь тридцатилетия; S.T.A.L.K.E.R. 2, возможно, выйдет в конце года; в следующем году Sony, возможно, запустит производство PlayStation 5 на 6-нанометровом чипе. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3DNews.ru. Начинаем!

 
 
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Теги: игры, gamesblender, dark alliance, epic games store, flashback
игры, gamesblender, dark alliance, epic games store, flashback
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