Gamesblender № 517: индустрия играет в «Монополию», а Nintendo Switch обогнала Xbox 360

Великий платформер Flashback получит продолжение в честь тридцатилетия; S.T.A.L.K.E.R. 2, возможно, выйдет в конце года; в следующем году Sony, возможно, запустит производство PlayStation 5 на 6-нанометровом чипе. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3DNews.ru. Начинаем!