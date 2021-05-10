Южная Корея хочет вернуть на Землю свой самый первый спутник

Южная Корея хочет вернуть на Землю вышедший из строя спутник. Речь идёт не о том, чтобы спалить аппарат в плотных слоях атмосферы, как это обычно бывает в подобных случаях, а том, чтобы относительно безопасно и почти целиком спустить его на поверхность планеты. Подобных задач ранее не решала ни одна из космических держав.

Предложение внёс профессор Корейского института передовых технологий Квон Се-Джин (Kwon Se-jin), глава кафедры спутниковых исследований. Его рассмотрением занимается Министерство науки и информационных технологий Южной Кореи. Реализация проекта предположительно начнётся в следующем году, если для него будет одобрен бюджет.

Спустить с орбиты предлагается первый спутник Южной Кореи Wooribyeol I. Он был отправлен на околоземную орбиту в августе 1992 года и положил начало космической эре страны. Небольшой аппарат массой около 45 кг использовался для научных экспериментов, метеорологических наблюдений, а также радиовещания в течение пяти лет с момента запуска. Спустя какое-то время у него начались проблемы со связью и в 2004 году спутник был официально признан утерянным. Тем не менее он по-прежнему кружит вокруг планеты на высоте около 1300 км.

Аппарат предлагается поймать с помощью специального спутника-сборщика, который сблизится с Wooribyeol I, захватит его роботизированной рукой и утянет в атмосферу. Задача потребует неординарных инженерных решений. Во-первых, текущие возможности южнокорейских ракет-носителей позволяют поднимать аппараты на высоту до 800 км. Таким образом для того чтобы добраться до неработающего спутника придётся выполнить манёвр смены орбиты. Во-вторых, отработавший своё спутник движется вокруг Земли со скоростью почти 25 тыс. км/ч. Поймать такой объект будет непросто. В-третьих, при снижении на высоте около 80 км над поверхностью оба аппарата при такой скорости начнут в буквальном смысле гореть из-за трения о плотные слои атмосферы.

Оба спутника в любом случае до Земли совершенно целыми не доберутся, но в случае успеха поставленной задачи это станет ещё одной вехой в истории космических исследований Южной Кореи, говорит профессор Квон Се-Джин. Он добавил, что стране для дальнейшего развития сферы космических исследований предстоит разработать технологии, связанные с движением по переходной орбите, сближением космических аппаратов, стыковкой, а также повторным входом в атмосферу.