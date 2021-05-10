Hood: Outlaws & Legends поступила в продажу и получила релизный трейлер

Издательство Focus Home Interactive и студия-разработчик Sumo Newcastle представили релизный трейлер своего кооперативно-соревновательного боевика Hood: Outlaws & Legends.

Обнародованное видео длится чуть больше минуты и демонстрирует нарезку заставочных роликов наряду с отрывками игрового процесса. За отведённый хронометраж разработчики успевают задать настроение и показать основные особенности.

Как уже было сказано, трейлер приурочен к релизу Hood: Outlaws & Legends. Игра поступила в продажу для PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. За три дня до премьеры проект стал доступен обладателям предзаказов.

«Мы уже начали обрабатывать и переваривать ваши отзывы, полученные за эти выходные, и продолжим этим заниматься — потому что именно от ваших отзывов зависит то, в каком направлении пойдет дальнейшая работа над игрой», — заверили разработчики в Steam.

Напомним, у команды Hood: Outlaws & Legends уже есть планы на пострелизный контент. Первый год будет разбит на четыре тематических сезона, а покупатели издания Year 1 Edition получат три боевых пропуска с эксклюзивными «косметическими» обликами.