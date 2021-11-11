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Из-за дефицита Sony выпустит на миллион консолей PlayStation 5 меньше, чем планировала

Первая волна пандемии резко повысила спрос на игровые консоли, но вышедшая осенью прошлого года Sony PlayStation 5 с первого дня продаж остаётся дефицитным товаром, поскольку ситуация усугубляется нехваткой компонентов. По прогнозам Sony, до марта следующего года компания сможет выпустить не более 15 млн консолей данной модели, что на миллион штук меньше первоначального плана.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Прогнозами японской корпорации делится агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В календаре Sony фискальный год завершается в марте, и компания рассчитывала за отчётный период выпустить не менее 16 млн экземпляров PlayStation 5, но теперь дефицит компонентов вынуждает сократить это количество на миллион штук. Реализовать при этом планировалось не менее 14,8 млн консолей, но и этот уровень в сложившихся условиях недостижим.

Консоль PlayStation 5 стартовала достаточно уверенно, к середине года разойдясь тиражом в 10 млн экземпляров, но в дальнейшем темпы продаж начали отставать от показателей PlayStation 4 на сопоставимом этапе жизненного цикла. Издатели игр стали отмечать, что проблемы с доступностью PlayStation 5 начали толкать покупателей к приобретению ПК-версий игр. Партнёры Sony, занятые производством консоли, готовятся к сохранению дефицита комплектующих на протяжении всего 2022 года, называя запланированный объём выпуска в 22,6 млн PlayStation 5 к марту 2023 года завышенным.

Не только Sony сталкивается с подобными проблемами. Компания Nintendo недавно была вынуждена сократить план по выпуску консолей Switch на текущий фискальный год на 1,5 млн экземпляров, а игровая консоль Valve Steam Deck вообще задержалась с дебютом с декабря до февраля следующего года.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: sony, playstation 5, игровые консоли, дефицит
sony, playstation 5, игровые консоли, дефицит
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