Продажи королевской битвы Naraka: Bladepoint превысили 6 млн копий

Издательство NetEase Games и студия-разработчик 24 Entertainment объявили о новом достижении своей королевской битвы Naraka: Bladepoint и проводимой в честь этого акции.

Как стало известно, продажи Naraka: Bladepoint превысили 6 млн копий. Разработчики отмечают, что игра долгое время присутствовала в еженедельном чарте Steam и собрала позитивные отзывы прессы.

Примечательно, что на данном этапе Naraka: Bladepoint доступна только в Steam. Версия для Epic Games Store должна была выйти ещё в августе, но разработчики отложили релиз до середины сентября и с тех пор тему не поднимали.

По случаю взятия Naraka: Bladepoint новой вершины продаж 24 Entertainment устроила акцию: до 17 ноября все три издания проекта (стандартное, расширенное и полное) можно купить в Steam с 30-процентной скидкой.

События Naraka: Bladepoint разворачиваются в восточном антураже. Игрокам предлагается ворваться в баталии численностью до 60 человек. На днях галерея героев пополнилась новым персонажем — отважным Юешанем.