Vivo раскрыла график обновления смартфонов до Android 12

Китайская компания Vivo сообщила о том, что почти полтора десятка её смартфонов в течение ближайших месяцев получат обновление операционной системы до версии Android 12.

Платформа Android 12 наделена улучшенным пользовательским интерфейсом и оптимизированными элементами управления. По сравнению с предыдущей версией повышена производительность системных служб. Кроме того, реализованы новые инструменты обеспечения безопасности пользовательских данных.

Обновление смартфонов Vivo до Android 12 будет осуществляться в несколько этапов. С конца декабря новая операционная система станет доступна для аппаратов Vivo X60 Pro и Vivo V21.

В конце января следующего года выйдет апдейт ещё для четырёх устройств — Vivo V21e, Vivo V20, Vivo Y21 и Vivo Y31.

Следующий этап обновления стартует весной. Так, с конца марта операционную систему смогут загрузить владельцы аппаратов Vivo X50 Pro, Vivo X50, Vivo V20 SE и Vivo Y53s. В начале апреля появится апдейт для Vivo V17 Neo и Vivo Y19, а в конце того же месяца — для Vivo Y30 и Vivo Y20.

Стоит отметить, что Vivo является одним из крупнейших поставщиков смартфонов в мире. Устройства компании представлены в 50 странах и регионах.