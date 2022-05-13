Micron будет увеличивать долю долгосрочных контрактов с клиентами

Руководство Micron Technology на этой неделе выступило перед инвесторами, пообещав увеличить размер дивидендов и расходы на выкуп акций, обозначив тенденцию снижения зависимости от рынка ПК и рассказав об эксперименте с заключением долгосрочного контракта нового типа. Картина будущего в целом получилась оптимистичной, курс акций компании вырос на процент с небольшим.

В период до 2025 года объёмы поставок памяти типа DRAM будут расти на 17–19 % ежегодно, в сегменте NAND этот показатель достигнет 28–29 %. К концу десятилетия, по прогнозам Micron, совокупный оборот отрасли по производству микросхем памяти достигнет $330 млрд против $161 млрд в 2021 году. Уже сейчас микросхемы памяти в общем обороте полупроводниковой отрасли занимают 30 %, хотя в начале века они довольствовались 10 %.

Сегмент центров обработки данных обеспечил выручку от реализации памяти в размере $50 млрд по итогам прошлого года. До середины десятилетия объёмы поставок памяти в этом сегменте будут в среднем расти на 28 % в год для DRAM и на 33 % в год для NAND.

Обороты автомобильного рынка в прошлом году не превысили $4 млрд, но спрос на память типа DRAM в этом сегменте до середины десятилетия должен расти на 40 % ежегодно, а в случае с NAND этот показатель достигнет 49 %. Полностью автономно управляемый автомобиль потребует в 30 раз больше памяти типа DRAM, и в 100 раз больше памяти типа NAND, чем управляемая только водителем машина.

Micron постепенно снижает зависимость от рынка ПК и смартфонов. Если в прошлом году оба сегмента формировали около 55 % выручки компании, то к середине десятилетия их доля сократится до 38 %. К тому времени сегмент центров обработки данных увеличит свою долю с 30 до 42 %, а совокупная доля автомобильного, промышленного и телекоммуникационного сегментов увеличится с 15 до 20 %.

В качестве эксперимента Micron заключила с одним из десяти крупнейших клиентов долгосрочное соглашение о поставках памяти, которое предусматривает ежегодное пополнение выручки более чем на $500 млн на протяжении более трёх лет. Клиент в данном случае получает приоритетное право на получение продукции в условиях дефицита, а ценовая политика корректируется по мере снижения издержек производителя. При этом цена продукции в рамках контракта не подвергается колебаниям, которые присущи краткосрочному рынку.

Одновременно было заявлено о намерениях Micron увеличить размер дивидендов на 15 % и предусмотреть направление на возврат капитала инвесторам до 100 % свободных денежных средств. Сейчас эта величина не превышает 50 %.