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В России упразднена правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту

Принято решение о ликвидации входившей в правительство России подкомиссии по вопросам развития искусственного интеллекта. Об этом говорится в тексте соответствующего постановления на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник изображения: PublicDomainPictures / pixabay.com

Источник изображения: PublicDomainPictures / pixabay.com

Постановление, в частности, гласит: «Правительство Российской Федерации постановляет упразднить подкомиссию по развитию искусственного интеллекта правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности».

В связи с упразднением ведомства теряют силу акты и положения, которые касались его работы.

Подкомиссия по развитию искусственного интеллекта была образована в результате реорганизации в 2019 году возглавляемой тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым правительственной комиссии по цифровому развитию. Сопредседателями новой структуры стали бывший глава Минэкономики Максим Орешкин, а также президент «Сбербанка» Герман Греф.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: россия, правительство, искусственный интеллект
россия, правительство, искусственный интеллект
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