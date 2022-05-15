Remedy: продажи Control оправдали ожидания, а Alan Wake Remastered ещё не окупилась

Компания Remedy Entertainment опубликовала отчёт за последний квартал, в котором рассказала о дальнейших планах и текущей ситуации относительно предстоящих игр. Стало известно, что Control оправдала ожидания студии.

За квартал, который закончился 31 марта, выручка Remedy Entertainment составила €12,6 млн — на 55,9 % больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Операционная прибыль составила €2,7 млн. Маржа операционной прибыли составила 21,8 % (–2,5 %). Студия также отметила, что открыла в Швеции дочернюю компанию.

Отчисления за игры в основном состояли из продаж Control, которые снизились по сравнению с прошлым годом в соответствии с ожиданиями Remedy. Кроме того, стало известно, что Epic Games Publishing пока ещё не окупила расходы на разработку и маркетинг Alan Wake Remastered, а потому студия не получала лицензионных отчислений за игру.

Alan Wake 2 выйдет в 2023 году. Условно-бесплатная кооперативная игра под кодовым названием Vanguard (издаётся совместно с Tencent) «значительно прогрессирует» — проект находится на стадии проверки концепции, как и ответвление Control. В то же время игра под кодовым названием Heron, которая является «крупной игрой в серии Control» (скорее всего, продолжение), находится на стадии разработки концепции, и её прототипирование продолжается.

Remedy Entertainment готовится к нескольким крупным релизам в период 2023–2025 гг.