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Ключевые подробности Arma Reforger раньше времени утекли в Сеть: это Arma 4, которая выйдет на ПК и консолях

В Сеть утекли маркетинговые материалы тактического шутера Arma Reforger, который компания Bohemia Interactive анонсирует 17 мая. Из них стало известно, что игра выйдет на нескольких платформах и будет премиум-продуктом, то есть без микроплатежей.

Источник изображений: Reddit

Источник изображений: Reddit

Серия Arma уже долгое время является доминирующей на рынке военных реалистичных «песочниц». Arma 3 вышла в 2013 году только на ПК, где в Steam набрала более 160 тысяч отзывов, 90 % из которых положительные. Однако время идёт, и поклонники уже ждут нового поколения своей любимой серии. Уже 17 мая Bohemia Interactive представит будущее Arma. Однако понравится ли фанатом то, что они увидят?

Согласно утёкшим на Reddit материалам, четвёртая Arma будет сильно ориентирована на мультиплеер, но разработчики обещают, что в ней останется редактор сценариев и поддержка модификаций. Кроме того, Arma Reforger будет мультиплатформенной — она выйдет не только на ПК, но и на Xbox One и Xbox Series X и Series S, а также PlayStation 4 и PlayStation 5 в будущем. Не планируются DLC и микроплатежи, однако какая-то внутриигровая монетизация будет.

Действие Arma Reforger разворачивается в альтернативном 1989 году. Бои развернутся в условиях Холодной войны между силами США и Советского Союза на вымышленном острове Эверон площадью 52 км2. Несмотря на расширение аудитории и ориентирование на консоли, разработчик позиционирует Arma Reforger как Arma 4 и обещает, что игра обеспечит тактическую глубину, за которую серию любят, хотя и с некоторыми поблажками.

Наконец, Arma Reforger будет включать в себя два типа гранат, шесть транспортных средств (с более чем двумя десятками вариантов), 15 различных видов оружия, три фракции и 13 боевых ролей.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Слухи, Xbox, PlayStation,
Теги: arma reforger, bohemia interactive, шутер, утечка
arma reforger, bohemia interactive, шутер, утечка
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