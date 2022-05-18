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Россия выполнила первую в 2022 году отправку оборудования для термоядерного реактора ИТЭР

Россия как одна из равноправных участниц в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР продолжает изготавливать необходимое для реализации проекта оборудование. На днях завершена отправка очередной партии российского электротехнического оборудования для термоядерного реактора — все восемь трейлеров благополучно пересекли российскую границу.

Источник изображения: Проектный центр ИТЭР

Источник изображения: Проектный центр ИТЭР

Ценный груз отправлен с территории АО «НИИЭФА» в городе Санкт-Петербург (входит в Госкорпорацию «Росатом»). Подобных отправок будет ещё несколько в этом году, включая доставку во Францию огромной катушки полоидального поля, изготовленной на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ).

В осуществлённую сейчас поставку — 24-ю по счёту — вошли шинопроводы, которые подводят питание к сверхпроводниковым катушкам магнитной системы ИТЭР, коммутационные аппараты и компоненты системы мониторинга состояния шинопроводов.

«Поставка и ввод в эксплуатацию систем электропитания жизненно необходимы для получения первой плазмы на строящемся во Франции реакторе. В связи с этим, оборудование должно поставляться регулярно для обеспечения монтажных работ в непрерывном режиме и в соответствии с графиком, задержка с его поставкой способна вызвать срыв сроков ввода реактора в эксплуатацию», — отметил заместитель директора российского Агентства ИТЭР Леонид Химченко.

Изготовление и поставка всей системы «Коммутационная аппаратура, шинопроводы и энергопоглощающие резисторы для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР» — самой дорогостоящей и одной из самых сложных в проекте — входит в сферу ответственности России. Договор на изготовление комплекса заключён в 2011 году между Частным учреждением Госкорпорации Росатом «Проектный центр ИТЭР» — российским Агентством ИТЭР — и Международной организацией ИТЭР.

Первая плазма в реакторе должна быть получена ориентировочно в 2025 году. Реактор ИТЭР не предназначен для выработки электричества, для этого будет создан новый объект. В задачи ИТЭР входит доказать возможность вырабатывать в 10 раз больше энергии (500 МВт) по сравнению с затраченной на образование плазмы (50 МВт).

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, российская наука и промышленность,
Теги: iter, термоядерный синтез, реакторы, российские разработчики
iter, термоядерный синтез, реакторы, российские разработчики
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