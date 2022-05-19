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Состоялся анонс Marvel Snap — супергеройской карточной игры от студии бывшего руководителя Hearthstone

Вслед за вчерашним тизером американское издательство Marvel Entertainment официально представило новую игру от студий Nuverse и Second Dinner. Последняя была основана бывшим директором Hearthstone Беном Броудом (Ben Brode).

Источник изображения: Marvel Entertainment

Источник изображения: Marvel Entertainment

Как и предполагалось фанатами, грядущий проект Second Dinner и Nuverse получил название Marvel Snap — это условно-бесплатная коллекционная карточная игра со множеством героев и злодеев из мультивселенной Marvel.

Разработчики делают ставки на стремительность матчей (они длятся по три минуты) и их разнообразие: поединки будут включать три случайные локации, каждая из которых накладывает на карты тот или иной эффект.

В Marvel Snap обещают свыше 150 уникальных карточек (с несколькими вариациями), 50 локаций и 13 поддерживаемых языков на запуске, а также регулярные контентные обновления после релиза.

Запуск Marvel Snap ожидается до конца года на мобильных устройствах и ПК. На Android уже стартовало закрытое бета-тестирование. Записаться в добровольцы можно на официальном сайте, но список стран-участников крайне ограничен.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, Анонс, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: marvel snap, second dinner, nuverse, marvel entertainment, карточная игра
marvel snap, second dinner, nuverse, marvel entertainment, карточная игра
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