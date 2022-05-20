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В трейлере дополнения Glutton's Gamble к фэнтезийному лутер-шутеру Tiny Tina’s Wonderlands показали песчаную ведьму

Издательство 2K и разработчики из Gearbox Software опубликовали трейлер Glutton's Gamble — дополнения к своему фэнтезийному лутер-шутеру Tiny Tina’s Wonderlands.

Источник изображения: 2K

Источник изображения: 2K

Сам DLC посвящён еде и шуткам на эту тему. Игроку предстоит сразиться с песчаной ведьмой, которая варит в своём котелке разные яства, а среди врагов тут есть скелеты в панцирях из имбирного печенья, а также грибы и крабы.

Основная задача в дополнении Glutton’s Gamble — сбор ингредиентов для рецепта зелья песчаной ведьмы. Противник этот не совсем простой — у неё есть четыре воплощения, которые будут открываться каждую неделю. Игроку нужно не только повторить зелье ведьмы, но и победить все её воплощения.

Glutton's Gamble также несёт в себе набор новых косметических предметов, добычи и других предметов, отсылающих к главной злодейке.

Дополнение к шутеру Tiny Tina’s Wonderlands уже доступно всем обладателям сезонного пропуска на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Аддон доступен отдельно, в рамках сезонного абонемента или в составе издания Chaotic Great Edition.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: 2k, шутер, gearbox software, tiny tina’s wonderlands
2k, шутер, gearbox software, tiny tina’s wonderlands
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