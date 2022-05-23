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Слухи: Final Fantasy XVI может занять место Forspoken в графике релизов Square Enix на этот год

Ведущий подкаста XboxEra Ник Бейкер (Nick Baker), также известный под псевдонимом Shpeshal Nick, в рамках недавнего выпуска обмолвился о вероятности второго переноса релиза фэнтезийного экшена в открытом мире Forspoken.

Источник изображения: Square Enix

Источник изображений: Square Enix

Напомним, Square Enix уже откладывала премьеру Forspoken — с 24 мая текущего года до 11 октября, — однако, по словам информатора Бейкера, может сделать это ещё раз. Но уже ради Final Fantasy XVI.

Если верить источнику Бейкера, Square Enix рассматривает возможность переноса Forspoken на 2023-й в случае, если горячо ожидаемая Final Fantasy XVI будет успевать к выходу в текущем году.

Официальных сроков релиза у Final Fantasy XVI пока нет (даже со списком целевых платформ всё не до конца ясно), но следующий трейлер игры, по словам продюсера Наоки Ёсиды (Naoki Yoshida), уже готов и выйдет скоро.

Forspoken создаётся для PC (Steam, Microsoft Store, Epic Games Store) и PlayStation 5. По сюжету Фрей Холланд попадает в фэнтезийный регион Атия (Athia), где, чтобы выжить, должна будет освоить магические способности.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Слухи, PlayStation,
Теги: forspoken, final fantasy xvi, square enix, ролевой экшен
forspoken, final fantasy xvi, square enix, ролевой экшен
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