Изображения и подробности ремейка Destroy All Humans! 2 – Reprobed из закрытого бета-тестирования игры утекли в Сеть. Слил их, судя по всему, кто-то из русскоязычных тестировщиков, поскольку скриншоты представлены из версии игры на русском языке.

Как рассказали на Reddit, всё показанное в трейлерах «правда», игровой процесс «разнообразный и самое главное весёлый». Однако оптимизация на текущем этапе оставляет желать лучшего, а перевод на русский местами плох. Наконец, опубликовавший скриншоты человек сообщил, что релиз Destroy All Humans! 2 – Reprobed всё ещё запланирован на этот год на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

В Destroy All Humans! 2 – Reprobed клон злобного пришельца Крипто прилетает на Землю с лицензией на зондирование. Игрокам предстоит отомстить КГБ за взрыв корабля и поработить человечество в 60-е годы. Помимо классического арсенала, во второй части геймерам станет доступно и новое оружие. Например, метеоритный дождь.

Игра была анонсирована THQ Nordic в 2021 году. В её основе лежит приключенческий экшен Destroy All Humans! 2, вышедший в 2006 году на PlayStation 2 и Xbox.