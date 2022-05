Британские чарты: снайперский экшен Sniper Elite 5 выстрелил на первое место

Портал Games Industry поделился информацией о продажах розничных изданий игр на территории Великобритании за период с 22 по 28 мая текущего года. Неделя отметилась очередной сменой лидера.

Как стало известно, главным бестселлером прошлой недели оказался снайперский экшен Sniper Elite 5 от Rebellion. При этом игра стартовала на 64 % хуже Sniper Elite 4, которая в феврале 2017 года дотянулась лишь до второго места в чарте.

Популярнее всего Sniper Elite 5 была на консолях PlayStation — на долю Xbox пришлось всего 8 % от общего результата. Вероятно, дело во включении игры в библиотеку подписного сервиса Game Pass (PC и Xbox).

Что касается других дебютантов недели, то Switch-версия ремейка рельсового шутера The House of the Dead стартовала с 14-го места, платформер Kao the Kangaroo — с 26-го, а приключение My Little Pony: A Maretime Bay Adventure — с 31-го.

Топ-10 британского розничного чарта с 22 по 28 мая выглядит следующим образом (в скобках указан результат на прошлой неделе):