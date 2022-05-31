Создатели вампирского выживания V Rising допустили выпуск игры на консолях

Независимая шведская студия Stunlock по запросу портала GameSpot прокомментировала возможное расширение платформенной географии своего вампирского экшена с элементами MMO и выживания V Rising.

Первостепенной задачей для команды в настоящее время является улучшение уже вышедшей версии V Rising для ПК (Steam). Игра лишь недавно дебютировала в раннем доступе и требует активной доработки.

Как отмечают в Stunlock Studios, в более отдалённой перспективе коллектив разработчиков планирует рассмотреть возможность портирования V Rising на «консоли и другие платформы».

Напомним, V Rising предлагает пользователям в роли пробудившегося от долгого сна вампира сражаться, охотиться на людей, отстраивать собственный замок и избегать солнечного света.

V Rising вышла 17 мая в раннем доступе Steam. За первые три дня продажи игры превысили 500 тыс. копий, а спустя неделю достигли 1 млн. На такой успех не рассчитывали даже разработчики.