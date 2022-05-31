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Создатели вампирского выживания V Rising допустили выпуск игры на консолях

Независимая шведская студия Stunlock по запросу портала GameSpot прокомментировала возможное расширение платформенной географии своего вампирского экшена с элементами MMO и выживания V Rising.

Источник изображений: Stunlock Studios

Источник изображений: Stunlock Studios

Первостепенной задачей для команды в настоящее время является улучшение уже вышедшей версии V Rising для ПК (Steam). Игра лишь недавно дебютировала в раннем доступе и требует активной доработки.

Как отмечают в Stunlock Studios, в более отдалённой перспективе коллектив разработчиков планирует рассмотреть возможность портирования V Rising на «консоли и другие платформы».

Некоторые статистические показатели игроков V Rising за первую неделю в раннем доступе

Некоторые статистические показатели игроков V Rising за первую неделю в раннем доступе

Напомним, V Rising предлагает пользователям в роли пробудившегося от долгого сна вампира сражаться, охотиться на людей, отстраивать собственный замок и избегать солнечного света.

V Rising вышла 17 мая в раннем доступе Steam. За первые три дня продажи игры превысили 500 тыс. копий, а спустя неделю достигли 1 млн. На такой успех не рассчитывали даже разработчики.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Симулятор,
Теги: v rising, stunlock studios, экшен, симулятор выживания
v rising, stunlock studios, экшен, симулятор выживания
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