Британским автопроизводителям будет сложно полагаться на локальный выпуск батарей для электромобилей

Подстёгиваемая новыми глобальными экологическими инициативами миграция на электромобили ставит автопроизводителей разных стран перед серьёзными вызовами, ответить на которые с использованием стандартных решений не всегда представляется возможным. Великобритания в силу своей географической обособленности и исторических традиций в сфере выпуска автомобилей мигрировать на локальный выпуск тяговых батарей будет болезненно и медленно.

Специфика производства тяговых батарей, которые в готовом виде получаются достаточно габаритными и тяжёлыми, и при этом достаточно опасными в транспортировке, вынуждает автопроизводителей активно двигаться в сторону локализации производства литиевых аккумуляторов в непосредственной близости от автосборочного предприятия. В случае с Великобританией этот процесс усугубляется необходимостью в некоторой перспективе отказаться от импорта батарей азиатского происхождения по экономическим причинам.

По прогнозам экспертов, британскому автопрому при условиях сохранения нынешних объёмов производства транспортных средств потребуются не менее шести крупных предприятий по выпуску тяговых батарей для электромобилей. Чтобы выпускать около 3 млн машин в год, Великобритания должна расположить на своей территории к 2035 году предприятия, способные ежегодно выпускать тяговые аккумуляторы совокупной ёмкостью 175 ГВт‧ч. К концу текущего десятилетия этот показатель должен достичь 56,9 ГВт‧ч, но пока местным предприятиям очень далеко до указанного уровня. Nissan силами своей площадки в Сандерленде выпускает батареи совокупной ёмкостью не более 1,9 ГВт‧ч в год. В сотрудничестве с китайской Envision AESC японский автопроизводитель рассчитывает построить ещё одно предприятие по выпуску батарей совокупной ёмкостью 9 ГВт‧ч в год, с перспективой расширения до 25 ГВт‧ч в год. Компания Britishvolt намеревается локализовать производство 38 ГВт‧ч батарей в год. Всё это значительно меньше показателей, заложенных в планы других стран региона.

Основную часть своей продукции британские автопроизводители реализуют на территории континентальной Европы, поэтому с 2027 года им будет сложно поставлять на этот рынок электромобили на базе батарей, изготовленных не в Европе или Великобритании. Впрочем, поставки готовых батарей из Великобритании на европейские предприятия по сборке автомобилей тоже не будут особо выгодными, поэтому английские автопроизводители оказываются в сложной ситуации.

Аналогичная ситуация возникает и в случае экспорта батарей европейского производства в Великобританию. Оправдать подобную логистику смогут лишь производители дорогих электромобилей типа той же Bentley, которая рассчитывает на поставки батарей Northvolt из Швеции. Представители компании даже заявили Reuters, что проблема британского автопрома заключается в разнообразии модельного ряда машин. Каждому типу электромобилей требуются батареи своего типоразмера, и локализовать их производство на территории страны с сохранением прибыльности не представляется возможным. Разумнее было, как считают в Bentley, унифицировать типоразмеры выпускаемых батарей по примеру французских марок, чтобы выпускать в Великобритании универсальные источники питания для электромобилей.

Второй исконно британский автопроизводитель — Jaguar Land Rover, который сейчас принадлежит индийским инвесторам, с выбором источника тяговых батарей пока не определился, но утверждает, что поставки будут осуществляться и из Индии. BMW до конца десятилетия собирается снабжать электромобили Mini британской сборки батареями, поставляемыми из Германии. Британские автопроизводители обеспечивают страну примерно 170 тысячами рабочих мест, и если с вызовами миграции на электротягу отрасль не справится, они могут быть утеряны.