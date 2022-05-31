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Свежие новости о ролевом экшене Star Ocean: The Divine Force задержатся до конца июня

Издательство Square Enix и студия-разработчик tri-Ace объявили о переносе презентации следующей порции новостей о своём научно-фантастическом ролевом экшене Star Ocean: The Divine Force.

Источник изображений: Square Enix

Источник изображений: Square Enix

Напомним, Star Ocean: The Divine Force была представлена в рамках октябрьского выпуска информационной передачи State of Play. В следующий раз рассказать об игре планировали весной 2022 года.

Как стало известно, в обозначенный период времени о Star Ocean: The Divine Force игроки ничего нового не услышат. Премьеру свежих новостей о проекте перенесли на конец июня текущего года.

«Мы усердно работаем [над Star Ocean: The Divine Force], чтобы оправдать ваши ожидания. Будем признательны, если вы дадите нам ещё немного времени», — прокомментировали перенос анонса создатели.

Релиз Star Ocean: The Divine Force ожидается в текущем году на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Обещают обширный мир, захватывающий сюжет, никаких случайных битв и возможность пикировать на врагов с высоты.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: star ocean: the divine force, tri-ace, square enix, ролевой экшен
star ocean: the divine force, tri-ace, square enix, ролевой экшен
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