«Роскосмос» начал готовить к запуску первый модуль российской орбитальной станции

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что государственная корпорация не будет дожидаться окончания эскизного проектирования новой российской орбитальной служебной станции, а начнёт заранее готовить Научно-энергетический модуль (НЭМ) к запуску в качестве её первого элемента.

Предполагается, что новая станция будет принципиально отличаться от МКС. На начальном этапе комплекс, помимо научно-энергетического модуля, будет включать ещё три: узловой, шлюзовой и базовый. После 2030 года добавятся ещё несколько блоков — целевые модули.

Отмечается, что модуль НЭМ находится в высокой степени готовности. «По научно-энергетическому модулю мы договорились [с правительством РФ], так что не будем ждать окончания эскизного проекта российской орбитальной служебной станции. Что там надо сделать, я объясню. Нужен дополнительный модуль к нему, к НЭМу, который будет внутри себя иметь силовые гиродины, позволяющие удерживать эту конструкцию на орбите. Мы это, видимо, начнём делать немедленно», — приводит «РИА Новости» заявления господина Рогозина.

Говорится также, что отправлять НЭМ к Международной космической станции больше не планируется.