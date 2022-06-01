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Вампирское выживание V Rising взяло новую вершину продаж

Независимая шведская студия Stunlock (Battlerite) рассказала о новых успехах своего вампирского экшена с элементами MMO и выживания V Rising, а также обмолвилась о ближайших планах.

Источник изображений: Stunlock Studios

Источник изображений: Stunlock Studios

Напомним, за первые три дня с момента поступления в ранний доступ Steam суммарные продажи V Rising превысили 500 тыс. копий, а спустя неделю этот показатель достиг 1 млн копий.

Как стало известно, по состоянию на 31 мая стартовая версия V Rising успела разойтись по миру в количестве уже 1,5 млн экземпляров. Таким образом, за вторую неделю игру купило ещё 500 тыс. человек.

Что касается планов, то пока Stunlock исправляет баги, корректирует баланс и улучшает качество жизни игроков V Rising, а в будущем собирается сосредоточиться на более крупных патчах. Когда их ждать, не уточняется.

V Rising дебютировала в раннем доступе 17 мая, а полноценный релиз ожидается в течение года. Игрокам в роли пробудившегося от долгого сна вампира нужно сражаться, охотиться на людей, отстраивать замок и избегать солнечного света.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Симулятор,
Теги: v rising, stunlock studios, экшен, симулятор выживания, продажи игр
v rising, stunlock studios, экшен, симулятор выживания, продажи игр
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