Похоже, Biomutant выйдет на PS5, Xbox Series X и S уже совсем скоро

Пользователь форума Reddit под псевдонимом the_andshrew обратил внимание, что в базе данных сервиса PlayStation Network появилась запись о PS5-версии постапокалиптического экшена с открытым миром Biomutant.

То, что творение студии Experiment 101 появится на консолях нынешнего поколения, издательство THQ Nordic подтвердило ещё в мае 2021 года. Релиз ожидался в «относительно скором будущем», но до сих пор не состоялся.

Появление PS5-версии Biomutant в базе данных PlayStation Network (даже иконка имеется, см. ниже) может свидетельствовать о действительно скорой премьере, как это было, например, с The House of the Dead: Remake.

Что именно Biomutant сможет предложить игрокам на PS5, Xbox Series X и S, THQ Nordic и Experiment 101 до сих пор не рассказали, но, можно предположить, что ждать осталось уже недолго.

Biomutant дебютировала в мае 2021 года на PC (Steam, GOG, Origin, EGS), PS4 и Xbox One. Несмотря на прохладный приём прессы, игра окупилась за первую неделю после выхода и разошлась по миру в количестве свыше 1 млн копий.