Выпускать чипы Tensor нового поколения для Google Pixel 7 будет Samsung по 4-нм техпроцессу

Южнокорейские СМИ вновь опубликовали информацию о том, что компания Google закажет производство однокристальной платформы Tensor нового поколения (Cloudripper GS201) у компании Samsung. Ожидается, что чипсет будет использоваться в смартфонах серии Google Pixel 7.

О спецификациях новой мобильной платформы пока известно крайне мало. Ожидается, что при выпуске нового чипа будет использоваться 4-нм технологический процесс Samsung и будет применяться упаковка PLP (panel-level packaging) — довольно редкий вариант, в котором при производстве чипов используется квадратная пластина вместо круглой, что позволяет снизить количество отходов и себестоимость продукции.

Чипсет Tensor нынешнего, первого поколения с кодовым именем Whitechapel также выпускается Samsung в соответствии с 5-нм LPE-техпроцессом. Модель прославилась благодаря необычной архитектуре, предусматривающей использование двух больших ядер Arm Cortex-X1 — большинство мобильных платформ имеют либо одно такое ядро, либо вовсе ни одного.

Google заявляла, что использование двух ядер X1 более эффективно для постоянных нагрузок «среднего» уровня, с «неоднородными» вычислениями, включая, например, обеспечение работы видоискателя камеры — в ходе работы задействованы сразу несколько гетерогенных процессов.

По некоторым данным Samsung начнёт производство новых Tensor в июне, а релиз Pixel 7 на их основе должен состояться в октябре. Это согласуется с традиционными сроками проведения мероприятия Made By Google, в ходе которого обычно представляют флагманы серии Pixel. Не исключено, что Samsung будет выпускать для Google и серверные чипы. В прошлом году компания анонсировала большой набор специалистов по разработке кастомных облачных и серверных полупроводников, хотя ходили слухи, что она займётся выполнением этих задач совместно с Intel.

Хотя большинство пользователей мало заботит вопрос, кто именно выпускает новые чипсеты, новость может косвенно свидетельствовать о некоторых характеристиках полупроводников. 4-нм техпроцесс Samsung использовался для выпуска флагманских Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, но улучшенная версия Snapdragon 8 Gen 1 Plus выпускается уже с использованием более совершенного 4-нм техпроцесса TSMC — новый вариант обеспечивает меньшее энергопотребление и некоторое увеличение производительности в сравнении с технологией Samsung.

Если флагман Qualcomm 2023 года будет выпускаться именно TSMC, а, по слухам, именно так и будет, менее совершенный техпроцесс изготовления мобильной платформы для Pixel 7 даст Snapdragon некоторую фору при прочих равных условиях, но для того, чтобы оценить конечную производительность конкурирующих чипсетов, придётся ждать зимней премьеры Qualcomm.