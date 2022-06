Marvel’s Spider-Man и Miles Morales лишатся статуса эксклюзивов PlayStation и появятся на ПК

Издательство Sony Interactive Entertainment и студия Insomniac Games в рамках июньского выпуска State of Play анонсировали скорое расширение платформенной географии своих супергеройских боевиков Marvel’s Spider-Man и Miles Morales.

Как стало известно, Marvel’s Spider-Man Remastered поступит в продажу для PC (Steam, Epic Games Store) уже 12 августа, а Marvel’s Spider-Man: Miles Morales проследует на ПК ближайшей осенью. С релизом помогает Nixxes Software.

Сообщается, что PC-версия Marvel’s Spider-Man Remastered включает набор дополнений The City That Never Sleeps, поддержку клавиатуры с мышкой, трассировку лучей (отражения) и детальные настройки графики.

Дополнительными подробностями Marvel’s Spider-Man Remastered и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales для ПК в Sony Interactive Entertainment пообещали поделиться ближе к релизу каждого из портов.

Оригинальная Marvel’s Spider-Man вышла на PS4, ремастер доступен на PS5, а Miles Morales посетила обе консоли. Общие продажи двух игр превысили 33 млн копий. Сейчас в разработке находится Marvel’s Spider-Man 2 для PS5.