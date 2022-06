Sony показала геймплей и раскрыла новые подробности VR-приключения Horizon Call of the Mountain

Издательство Sony Interactive Entertainment совместно с разработчиками из Guerrilla Games и Firesprite Games в рамках июньского выпуска State of Play представило новый трейлер и детали Horizon Call of the Mountain для PS VR2.

Напомним, Horizon Call of the Mountain является ответвлением от основной серии боевиков в открытом мире. Совместный проект Guerrilla Games и Firesprite Games представляет собой приключение с элементами экшена.

Игрокам в Call of the Mountain достанется роль бывшего воина племени Карха Тьмы по имени Райас, который надеется искупить грехи прошлого, расследовав нависшую над Домом Солнца смертельную угрозу.

Райаса называют мастером скалолазания и стрельбы из лука — эти два навыка станут ключевыми при подъёме на опасные горы и сражении против мощных машин вроде Громозева.

В ходе путешествия геймеры освоят различные инструменты и виды оружия, научатся использовать ресурсы для создания экипировки, а также встретят новых и старых персонажей из вселенной Horizon, включая Элой.

Помимо кампании, Horizon Call of the Mountain предложит режим «Путешествие по реке», который позволит насладиться пейзажами игры. Расслабляться, впрочем, не стоит — машины могут попробовать забраться на борт.

Сроки выхода Horizon Call of the Mountain не раскрываются, но предполагается, что игра станет одной из 20 стартовых для PlayStation VR2. По слухам, запуск гарнитуры виртуальной реальности состоится в начале 2023 года.