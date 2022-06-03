Cruise получила право перевозить пассажиров на роботакси в Сан-Франциско за деньги

Ещё вчера информационные агентства сообщали, что дочерняя компания General Motors готовится начать полноценную коммерческую эксплуатацию такси без водителей на улицах Сан-Франциско, а сегодня на сайте Cruise уже появился пресс-релиз, сообщающий о получении компанией официального разрешения местных властей на осуществление таких перевозок. Cruise обогнала конкурентов в выходе на рынок пассажирских перевозок автономным транспортом в крупных городах США.

Естественно, Калифорния в этом отношении была пионером испытаний автопилота для наземных транспортных средств, но до сих пор никому из компаний не удавалось получить разрешение на коммерческую эксплуатацию автономного транспорта без водителя в салоне. Некоторые конкуренты Cruise уже давно перевозят добровольцев по улицам американских городов, но во многих случаях в салоне машины должны находиться испытатели, а плату за проезд с клиентов взимать запрещается. Cruise в этом смысле первой приблизилась к тому будущему, в котором такси будут передвигаться без вмешательства человека.

Разрешение Калифорнийской комиссии по коммунальным услугам открывает новую страницу в истории развития пассажирских перевозок — Cruise получает право взимать за свои услуги деньги с клиентов. Сеть маршрутов на территории Сан-Франциско будет развиваться постепенно, ведь известно, что автоматические системы управления уверенно чувствуют себя только в хорошо изученной обстановке. Cruise подчёркивает, что только осенью прошлого года глава компании Кайл Вогт (Kyle Vogt) совершил первую пробную поездку в такси без водителя, а испытания с привлечением добровольцев начались в феврале текущего года. Конкурирующая Waymo свои услуги в Калифорнии пока предоставляет в тестовом режиме, не подразумевающем взимание платы с клиентов, но гораздо больше пробных поездок осуществлено в Аризоне. Компания Nuro уже получила разрешение на грузовые перевозки беспилотными машинами в Сан-Франциско, но пока не может делать это на коммерческой основе.