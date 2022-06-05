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Контент для гарнитуры смешанной реальности Apple подготовят голливудские режиссёры

Как сообщает New York Times со ссылкой на три своих источника, Apple не только готовит собственную гарнитуру дополненной и виртуальной реальности, но и собирается обеспечить её оригинальным видеоконтентом, для создания которого производитель намерен привлечь голливудских режиссёров — одним из них станет Джон Фавро (Jon Favreau).

Источник изображения: Achin bm / pixabay.com

Источник изображения: Achin bm / pixabay.com

По версии издания, Фавро разработает некое произведение формата смешанной реальности на основе документального мини-сериала «Доисторическая планета», который недавно вышел на стриминговой платформе Apple TV Plus. Вот только погрузиться в красоты доисторической планеты в ближайшее время не получится — ещё в январе источники Bloomberg сообщили, что гарнитура дебютирует не раньше 2023 года из-за технических проблем в разработке устройства. Продукт даётся Apple нелегко: некоторые сотрудники даже уволились, опасаясь, что устройство окажет влияние на «взаимодействие людей друг с другом».

На открывающейся завтра конференции Apple WWDC гарнитуру, по всей вероятности, не покажут — есть мнение, что компания сосредоточится на программных решениях. В частности, расширятся возможности управления устройствами через микрофон и камеру, а сенсорный интерфейс обретёт альтернативы ещё до дебюта гарнитуры.

Apple пока не подтвердила, что проект действительно находится в разработке, однако косвенных подтверждений его существования уже было немало. Недавно в категориях «Периферийные устройства», «Программное обеспечение» и «Носимое компьютерное оборудование» компанией была зарегистрирована торговая марка RealityOS — такое название предположительно получит программная платформа устройства. Стало известно также, что прототип AR/VR-гарнитуры в мае демонстрировался совету директоров Apple.

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Рубрики: Новости Hardware, слухи, носимая электроника,
Теги: apple, vr-гарнитура, контент
apple, vr-гарнитура, контент
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