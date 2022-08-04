Видео: дебютный трейлер симулятора выживания Outbreak: Shades of Horror с кооперативом и зомби-эпидемией

Разработчики из независимой студии Dead Drop представили дебютный трейлер Outbreak: Shades of Horror — симулятора выживания с элементами хоррора про город, переживающий нашествие зомби.

События Outbreak: Shades of Horror разворачиваются в городе Сайпресс-Ридж (Cypress Ridge) в сентябре 1999 года. Четвёрке героев нужно будет попытаться выжить, а в процессе — добывать припасы, изготавливать подходящие предметы, разгадывать загадки и отбиваться от ходячих мертвецов.

У хоррора Outbreak: Shades of Horror есть несколько любопытных особенностей, одна из них — возможность сыграть практически за любого выжившего в городе. В таком случае игрок получает в своё распоряжение уникальные умения жителя и даже может проникнуться его историей. Если персонаж игрока умирает, то он сразу возрождается в качестве зомби и начинает охоту на своих бывших соратников.

Ещё одна особенность игры — наличие сразу трёх режимов камеры. Outbreak: Shades of Horror разрешено проходить от первого и третьего лица, а также в режиме с фиксированным ракурсом.

Outbreak: Shades of Horror выйдет на PC (Steam), Google Stadia, PS5, Xbox Series X и S. Дата релиза будет объявлена позже, а 31 августа стартует кампания по сбору средств на Kickstarter. Демоверсия проекта доступна для изучения на всех перечисленных платформах.