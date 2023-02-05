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Поставки японского оборудования для выпуска чипов в Китай будут ограничены не ранее весны

Из всех участников переговоров, которые состоялись в США на прошлой неделе между принимающей стороной, Японией и Нидерландами, говорить об их итогах открыто пока не готов никто. Лишь американские чиновники заявили, что сделка оформлена, но как она повлияет на возможности Японии и Нидерландов поставлять современное оборудование для производства чипов в Китай, пока сказать сложно.

Источник изображения: Nikon

Источник изображения: Nikon

В случае с поставками японского оборудования, как поясняет Reuters со ссылкой на Kyodo News, китайская сторона почувствует эффект не ранее весны этого года, поскольку японским парламентариям только предстоит внести поправки в закон об обмене технологиями с зарубежными странами. В новой редакции соответствующий закон не будет содержать прямого упоминания о Китае, ограничивая поставки определённого ассортимента литографического оборудования, поскольку даже идя навстречу американским партнёрам, японские власти не хотят усиливать конфронтацию с КНР. Кроме того, для японских поставщиков Китай является важным рынком, обеспечивающим до трети всей выручки.

Представители властей Нидерландов, напомним, в последние недели не раз заявляли, что любое усиление санкций против Китая должно учитывать баланс интересов как в сфере национальной безопасности, так и в коммерческой, поскольку та же ASML до 15 % своей выручки получает от поставок оборудования в Поднебесную. Глава компании Петер Веннинк (Peter Wennink) даже признался, что китайские клиенты рано или поздно смогут воссоздать всё необходимое для прогресса в литографии оборудование собственными силами, пусть на это и потребуется какое-то время. Накануне стало известно, что китайским производителям удаётся закупать оборудование на вторичном рынке, даже если оно формально запрещено к поставкам в КНР.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: китай, китайские производители, полупроводники, производство микросхем, санкции
китай, китайские производители, полупроводники, производство микросхем, санкции
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