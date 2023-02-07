Японские власти готовы субсидировать производство чипов в обмен на определённые гарантии

Пока усилия японских властей по поддержке национальной полупроводниковой отрасли не впечатляют крупными бюджетами, но определённая законодательная база уже была сформирована в прошлом году. По существующим правилам, выпускающие чипы и сырьё для них на территории Японии компании могут получать субсидии только при условии выполнения некоторых требований. По крайней мере, свернуть производство они смогут только через десять лет.

О нюансах национальной программы поддержки полупроводниковой промышленности Японии рассказывает Nikkei Asian Review. Вспомогательный бюджет уходящего 2022 фискального года подразумевает выделение на соответствующие нужды около $10 млрд, причём примерно $2,8 млрд будут направлены на организацию производства компонентов, оборудования и материалов, которые признаны критически важными для местной экономики, но при этом не используют передовых техпроцессов. В частности, это силовая электроника, микроконтроллеры и ЦАП.

Производители подобных компонентов могут претендовать на компенсацию до трети всех расходов на строительство новых линий и предприятий, но в ответ им придётся взять на себя обязательство поддерживать выпуск такой продукции на протяжении последующих десяти лет, а в случае возникновения дефицита приоритет отдавать поставкам на местный рынок. При этом получателем субсидий может являться и зарубежная компания, а не только японская.

В сырьевом сегменте субсидии будут ещё более щедрыми, в этом случае производители могут получать от японского государства до 50 % всех средств, необходимых на реализацию проекта. К числу приоритетных видов сырья относятся, например, инертные и технические газы. Размер субсидий в текущем фискальном году оказался на 68 % выше, чем в предыдущем. Конечно, если учесть, что одна только компания Rapidus требует до $54 млрд на организацию выпуска 2-нм чипов в Японии, то выделяемых властями средств будет явно не хватать для качественных изменений ситуации. Кроме того, некоторые участники рынка обеспокоены тем, что избыточное стимулирование подобной активности приведёт к перепроизводству чипов во всём мире.