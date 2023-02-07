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Take-Two подвела итоги квартала: ещё 5 млн копий GTA V, новая вершина продаж Red Dead Redemption 2 и провал Marvel’s Midnight Suns

Американское издательство Take-Two Interactive в рамках отчёта за третий квартал текущего фискального года, закончившийся 31 декабря, рассказало о своих успехах и неудачах за указанный период.

Источник изображения: Steam (Z0mb1eH3r0)

Источник изображения: Steam (Z0mb1eH3r0)

Как стало известно, чистая выручка и продажи Take-Two выросли на 56 % (до $1,41 млрд) и 60 % ($1,38 млрд) соответственно, но оказались ниже прогнозов. Квартал компания закончила со $153 млн чистого убытка (против $144 млн прибыли годом ранее).

На фоне неудач Take-Two пришлось в очередной раз скорректировать прогнозируемый объём чистых продаж к концу текущего фискального года — теперь издатель рассчитывает на $5,2−5,25 млрд ($5,4−5,5 млрд после прошлого квартала).

95 % всех продаж Take-Two за третий квартал пришлись на цифровой формат (источник изображения: Take-Two Interactive)

95 % всех продаж Take-Two за третий квартал пришлись на цифровой формат (источник изображения: Take-Two Interactive)

По словам гендиректора Take-Two Interactive Штрауса Зельника (Strauss Zelnick), упомянутые результаты стали следствием пробелов в релизном графике и неудач новых игр — в частности, супергеройской тактики Marvel’s Midnight Suns.

В разговоре с Bloomberg Зельник отметил, что на старте Marvel’s Midnight Suns оказалась коммерческим провалом, несмотря на похвалу критиков. Руководитель допускает, что момент для релиза был «неидеальным», и надеется на длинный хвост продаж.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Тем временем главные блокбастеры Take-Two Interactive продолжают радовать издателя:

  • суммарные продажи игр серии Grand Theft Auto превысили 395 млн копий (385 млн по итогам прошлого квартала);
  • продажи Grand Theft Auto V достигли 175 млн (170 млн);
  • продажи Red Dead Redemption 2 составили 50 млн (46 млн);
  • общие продажи игр серии Sid Meier’s Civilization перевалили за 65 млн (63 млн).

В наступившем квартале Take-Two приступит к ежегодному сокращению расходов (сэкономить хотят $50 млн). До апреля 2025-го компания планирует выпустить 87 игр, включая сюжетный шутер Judas от создателя BioShock.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: marvel’s midnight suns, grand theft auto v, red dead redemption 2, take-two interactive, продажи игр
marvel’s midnight suns, grand theft auto v, red dead redemption 2, take-two interactive, продажи игр
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