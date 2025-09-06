Сегодня 06 сентября 2025
Совокупная капитализация лидеров технологического рынка достигла $21 трлн — активнее других вырос Google

Решение суда по антимонопольному делу Google спровоцировало резкий рост акций Alphabet и Apple. Broadcom заполучила нового клиента на $10 млрд. Катализатором роста ценных бумаг Tesla стал новый план выплат гендиректору компании Илону Маску (Elon Musk).

Источник изображений: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображений: BoliviaInteligente / unsplash.com

Все эти факторы позволили восьми крупнейшим технологическим компаниям США с капитализацией выше $1 трлн подорожать ещё на $420 млрд, а их общая стоимость выросла до $21 трлн — и это с учётом падения акций Nvidia — самой дорогой компании в мире. Сейчас на эти восемь компаний приходятся около 36 % индекса S&P 500, и сравнивать данный показатель исторически просто не с чем, говорят опрошенные CNBC эксперты.

В минувшую среду акции Alphabet подскочили сразу на 9 % из-за того, что компания выиграла суд по антимонопольному делу. Первый суд в прошлом году она проиграла, и факт признания Google незаконной монополией на рынке поисковых систем никто не отменял, но ей не предписали продавать браузер Chrome и не заставили расторгать сделку с Apple. За неделю акции Alphabet подорожали более чем на 10 %, а ценные бумаги Apple прибавили 3,2 %, поспособствовав росту индекса Nasdaq на 1,1 %.

Окружной судья Амит Мехта (Amit Mehta), который вынес это решение, объяснил его появлением генеративного ИИ, который стал гораздо более конкурентным рынком, чем традиционный веб-поиск — доминирующее положение Google поколебали OpenAI, Anthropic и Perplexity. Зато накануне поискового гиганта оштрафовали в Европе на €2,95 млрд за антиконкурентные злоупотребления в области рекламных технологий.

Ещё одним достижением отметилась Broadcom: после квартального финансового отчёта гендиректор компании Хок Тан (Hock Tan) сообщил, что компания заключила контракт на $10 млрд с уже четвёртым заказчиком в области ИИ — по одной из версий, этим заказчиком стала OpenAI. Broadcom стала последним участником «клуба триллионеров»: за последний год её акции подорожали на 120 % и только на этой неделе прибавили в цене ещё 13 % — к настоящему моменту рыночная капитализация компании достигла примерно $1,6 трлн.

Nvidia за минувшую неделю сыграла хуже всех компаний с высокой капитализацией — её акции подешевели на 4 %. Очевидных плохих новостей для неё не было, но акции «зелёных» дешевеют уже четвёртую неделю подряд; хотя за последние 12 месяцев их рост составил 56 %. Пять недель подряд падают и акции Microsoft при росте на 21 % за последние 12 месяцев.

С начала года ценные бумаги Tesla подешевели на 13 % из-за многоквартального спада продаж, жёсткой конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей и устаревшего собственного модельного ряда. Но на этой неделе они прибавили в цене 5 % после того, как компания предложила своему гендиректору вознаграждение в размере до $1 трлн за ближайшие десять лет. Выплаты разбиваются на 12 траншей, и первая премия может быть выплачена только после того, как компания подорожает до $2 трлн, то есть почти вдвое от нынешнего показателя.

Теги: google, акции, рынок
