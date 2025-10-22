Сегодня 22 октября 2025
Meta✴ уволит 600 сотрудников лаборатории сверхинтеллекта — это упростит принятие решений

Meta намерена сократить около 600 должностей из нескольких тысяч в своём подразделении искусственного интеллекта Superintelligence Labs. Сокращения коснутся направления Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), а также подразделений, занимающихся разработкой продуктов и инфраструктуры ИИ. Оптимизация персонала не затронет недавно созданную лабораторию TBD.

Источник изображения: Gabrielle Henderson / Unsplash

По мнению директора компании по искусственному интеллекту Александра Вана (Alexandr Wang), «сокращение числа сотрудников упростит процесс принятия решений и повысит ответственность, масштаб и влияние каждой должности». Meta призывает затронутых сотрудников подавать заявки на другие вакансии в Meta и ожидает, что большинство из них найдут работу внутри компании.

Ранее Meta заключила с инвестиционным фондом Blue Owl Capital соглашение о финансировании на сумму $27 млрд, что стало крупнейшим в истории компании привлечением частного капитала для реализации амбициозного проекта по созданию центров обработки данных ИИ. Некоторые аналитики полагают, что эта сделка позволит Meta реализовать свои масштабные амбиции в области ИИ, переложив большую часть первоначальных затрат и рисков на внешний капитал за счёт снижения своей доли в проекте.

В июне Meta реорганизовала подход к разработке искусственного интеллекта после ухода ведущих специалистов и негативного восприятия её модели с открытым исходным кодом Llama 4. Генеральный директор компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) лично возглавил агрессивную кампанию по набору специалистов, чтобы «вдохнуть новую жизнь» в проекты Meta в области ИИ.

В июле Цукерберг сообщил о планах потратить сотни миллиардов долларов на строительство нескольких крупных центров обработки данных, предназначенных для разработки суперинтеллекта, который в теории сможет достичь человеческих возможностей или превзойти их.

Источник:

me, сокращения, оптимизация, персонал, разработчик, искусственный интеллект
