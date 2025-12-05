Сегодня 05 декабря 2025
«Пузыря нет, но рост ненормальный»: глава SK Group предсказал коррекцию на рынке ИИ-акций

Опасения по поводу завышенной оценки акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом, начали оказывать давление на финансовые рынки в целом. Инвесторы и финансисты задаются вопросом — когда крупные инвестиции в ИИ начнут приносить реальную прибыль. Чэй Тэ Вон (Chey Tae-won), председатель совета директоров SK Group, владеющей ведущим производителем микросхем памяти SK Hynix, не видит признаков ИИ-пузыря, хотя допускает возможность корректировки рынка.

Источник изображения: SK Hynix

«Я не вижу пузыря [в индустрии ИИ]», — заявил Чэй Тэ Вон на форуме в Сеуле, отвечая на вопрос главы Банка Кореи. «Но, если посмотреть на фондовые рынки, они выросли слишком быстро и значительно, и [...] вполне естественно, что может быть период коррекции», — сказал он.

По мнению Чэя Тэ Вона, акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом, растут выше своей фундаментальной стоимости. Он отметил, что «переоценка» стоимости акций не является чем-то новым для растущей отрасли, а развитие ИИ приведёт к значительному повышению производительности.

Акции SK hynix выросли на 214 % за год благодаря высокому спросу на её продукцию со стороны компаний, занимающихся разработкой центров обработки данных для ИИ. Южнокорейская компания в октябре сообщила об очередной рекордной квартальной прибыли, обусловленной бумом в сфере ИИ. По словам SK hynix, вся её полупроводниковая продукция следующего года уже зарезервирована клиентами. Компания ожидает дальнейшего продления «суперцикла» производства чипов.

Теги: sk hynix, прогноз, пузырь, инвестиции, рост акций, ии-бум
