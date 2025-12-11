Фанаты решили, что Bethesda спрятала сроки выхода The Elder Scrolls VI в рекламе Skyrim для Switch 2

Изголодавшиеся по новостям о вожделенной видеоигре фанаты склонны видеть тизеры там, где их быть не должно. Особенно когда речь заходит об амбициозной фэнтезийной RPG от Bethesda Game Studios — The Elder Scrolls VI.

Напомним, недавний спонтанный релиз The Elder Scrolls V: Skyrim на Nintendo Switch 2 сопровождался двумя трейлерами: геймплейным и с живыми актёрами. Второй, по мнению некоторых поклонников, скрывает больше, чем кажется на первый взгляд.

По сюжету незадолго до праздников работники Санта Клауса теряют список желаний людей со всего мира, и в отчаянной попытке спасти Рождество один из эльфов предлагает подарить всем Skyrim для Switch 2.

Как только работник озвучивает идею, навык его красноречия повышается до 27-го уровня, тогда как сам персонаж находится на 20-м. Почему Bethesda выбрала именно эти значения для отображения развития героя? У фанатов есть теория на этот счёт.

По мнению некоторых, таким образом Bethesda намекнула на сроки выхода The Elder Scrolls VI — 2027 год. Фанаты считают, что упомянутые показатели «чересчур специфичны» и были выбраны отнюдь не случайно.

Предположение сходится с недавними заявлениями главы Bethesda Game Studios Тодда Говарда (Todd Howard), который упомянул, что The Elder Scrolls VI «всё ещё далека» от релиза и выйдет после GTA VI (ожидается 19 ноября 2026 года).

Примечательно, что в той же рекламе Skyrim для Switch 2 фигурирует Ширли Карри (Shirley Curry) — бабушка-летсплеер, известная по роликам с прохождением Skyrim. Bethesda пообещала увековечить её в будущей игре.