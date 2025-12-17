Сегодня 17 декабря 2025
Вера в ИИ и Маска затмила провалы и проблемы: акции Tesla растут быстрее бигтехов

Несмотря на трудности, с которыми столкнулась Tesla, включая потенциальную приостановку продаж в Калифорнии и потерю доли рынка в Китае и Европе, инвесторы оптимистично оценивают успехи компании в области ИИ и беспилотных такси. Акции Tesla за последние три недели выросли на 25 % и опередили индекс Bloomberg Magnificent Seven, выросший менее чем на 6 %.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Оптимизм инвесторов объясняется верой в выбранный компанией курс. Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) стремится захватить лидерские позиции в области робототехники и искусственного интеллекта — бурно развивающихся технологий, которые привели к рекордным максимумам мировых фондовых рынков. Развитие компании в сфере беспилотных автомобилей получило высокую оценку аналитиков, некоторые из которых называют Tesla «переломным моментом» в этой области.

«Tesla демонстрирует, что близка к монетизации ИИ, — считает портфельный менеджер Union Investment Мориц Кроненбергер (Moritz Kronenberger). — С учётом недавно объявленных планов, она все больше и больше становится потенциальным лидером в области ИИ». Позитивный настрой в отношении беспилотных автомобилей, вероятно, также укрепился благодаря переговорам с оператором роботакси Waymo о привлечении более $15 млрд.

Вера инвесторов подпитывается успехами других направлений деятельности Маска. «Это, безусловно, SpaceX: прелесть Tesla в том, что розничные инвесторы объединяют всё, — пояснил соруководитель отдела акций в Edmond de Rothschild Asset Management Жак Орельен Марсиро (Jacques Aurelien Marcireau). — Инвесторы, как правило, используют Tesla в качестве аналога "Галактики Маска", несмотря на очень низкую реальную связь с точки зрения экономических интересов».

Тем не менее, Tesla сталкивается с рядом препятствий. Продажи компании в Калифорнии могут быть приостановлены на 30 дней, если она не изменит маркетинговую практику в отношении своей технологии автономного вождения, которая, по мнению регуляторов, вводит потребителей в заблуждение. Слабые продажи также слегка поумерили оптимизм инвесторов. Если в 2020 году Tesla занимала 16 % китайского рынка электромобилей, то по итогам августа 2025 года доля американской компании сократилась до 4,4 %.

Многие аналитики считают биржевую оценку Tesla завышенной. По данным Bloomberg, акции торгуются с колоссальным коэффициентом P/E (Price/Earnings — «цена/прибыль»), равным 223, что значительно выше среднего показателя за пять лет, составляющего 94. Более широкий индекс Bloomberg Magnificent Seven имеет коэффициент P/E 31.

«Я определённо не покупатель: мультипликаторы просто безумные, а прибыль продолжает разочаровывать», — выразил мнение пессимистов портфельный менеджер Societe de Gestion Prevoir Фарес Хенди (Fares Hendi).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: tesla, акции, рост, биржа, аналитика, анализ рынка
