Мировые инвесторы нашли потенциальное спасение от американского ИИ-пузыря — китайские ИИ-компании

Глобальные инвесторы последовательно увеличивают свои ставки на китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом. Эта тенденция вызвана сокращением технологического отрыва США от Китая и желанием инвесторов диверсифицировать свои портфели акций. Кроме того, на Уолл-стрит продолжают нарастать опасения по поводу спекулятивного пузыря в перегретом секторе искусственного интеллекта США.

Британская управляющая компания Ruffer намеренно ограничила инвестиции в американские бигтехи и планирует увеличить свои позиции в китайской компании Alibaba, которая управляет подразделением по разработке чипов для ИИ, владеет крупной языковой моделью Qwen и вкладывает средства в облачную инфраструктуру. «Хотя США остаются лидером в области передового ИИ, Китай быстро сокращает отставание», — считает инвестиционный специалист Ruffer Джемма Кэрнс-Смит (Gemma Cairns-Smith). — […] Конкурентная среда меняется».

Глобальные управляющие активами все чаще обращают внимание на китайские компании, занимающиеся ИИ, поскольку волна стартапов выходит на биржу в материковом Китае и Гонконге, стремясь воспользоваться растущим интересом инвесторов после стремительного взлёта DeepSeek. В своём отчёте за этот месяц UBS Global Wealth Management оценила китайские технологии как «наиболее привлекательные», сославшись на стремление инвесторов к географической диверсификации и «сильную политическую поддержку Китая, технологическую самодостаточность и быструю монетизацию ИИ».

В ИИ-гонке США имеют преимущество в инновациях, в то время как Китай обладает преимуществами в инженерии, производстве и энергетике, полагает основатель американской компании Rayliant Global Advisors Джейсон Сюй (Jason Hsu). «Технологические ограничения США вынудили Китай вкладывать деньги в сложные технологии и создавать с нуля, — сказал Сюй. — Для инвесторов разумная и мудрая стратегия — использовать возможности ИИ и управлять неопределённостью за счёт диверсификации».

Главный инвестиционный директор биржевого фонда KraneShares Брендан Аэрн (Brendan Ahern) заявил, что стремительный рост китайских производителей микросхем для ИИ, таких как Cambricon, свидетельствует о масштабе и скорости инноваций в китайской индустрии ИИ и полупроводников. «Элемент этой гонки, этой срочности, идёт на пользу компаниям», — заметил он, имея в виду ожесточённую китайско-американскую технологическую войну. Акции KraneShares, инвестирующего в акции китайских компаний, таких как Tencent, Alibaba и Baidu, в этом году выросли на две трети, достигнув почти $9 млрд.

Китай, в свою очередь, ускорил размещение акций крупных компаний-производителей микросхем, в частности Moore Threads, получившей прозвище «китайская Nvidia», и MetaX. Акции MetaX, основанной бывшими руководителями AMD, после дебюта на бирже подскочили на 700 %. За несколько дней до этого акции Moore Threads показали рост 400 % сразу после первичного размещения.

Однако некоторые финансисты скептически оценивают долгосрочные перспективы инвестирования в технологический потенциал Китая. «Ни одна из компаний, занимающихся разработкой микросхем и котирующихся на бирже, не имеет какой-либо поддержки в плане оценки и почти полностью движима ажиотажем», — уверен управляющий портфелем британской компании North of South Capital Камиль Диммич (Kamil Dimmich).

Кэрол Фонг (Carol Fong) из CGS International Securities полагает, что инвесторам следует «сбалансировать инвестиции в текущем фрагментированном, обусловленном геополитикой цикле развития рынка микросхем» и выборочно добавлять в свои портфели компании, которые выиграли от стремления Китая к самодостаточности в секторах ИИ и полупроводников, сохраняя при этом в портфеле акции признанных мировых лидеров.