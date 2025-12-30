Valve раскрыла самые продаваемые игры в Steam за 2025 год — Clair Obscur: Expedition 33 и Call of Duty: Black Ops 7 в число главных новинок не попали

В традиционном предновогоднем материале компания Valve представила «Лучшее за 2025 год» — подборку самых прибыльных и популярных игр в своём сервисе цифровой дистрибуции Steam за уходящий год.

Лидеры продаж определялись по объёму валовой выручки с 1 января по 15 декабря 2024 года. Топ-100 разделён на четыре лиги: «платину» (1−12 место), «золото» (13−24), «серебро» (25−50) и «бронзу» (51−100).

В высшую категорию пробилось шесть релизов 2025 года — Arc Raiders, Battlefield 6, Borderlands 4, Monster Hunter Wilds, R.E.P.O. и Schedule I — и столько же хитов прошлых лет, включая Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds и Marvel Rivals.

Список лучших новинок 2025 года составлялся исходя из объёма валовой выручки за первые две недели после выпуска. Лидирующие 12 мест в этом рейтинге заняли:

В рейтинг самых популярных отбирали проекты по числу уникальных пользователей. Среди релизов 2025 года «платину» получили только Peak и R.E.P.O. Остальные места в топ-12 достались играм прошлых лет вроде Left 4 Dead 2, GTA V и Stardew Valley.

Судя по комментариям к объявлению об открытии «Лучшего за 2025 год», страница с итогами работает с перебоями — пользователи сообщают об ошибке при отображении контента. Проблема наблюдается и на момент публикации материала.

Списки лучших игр Steam за 2025 год были объявлены в разгар масштабной зимней распродажи. Акция подойдёт к концу 5 января 2025 года, а 3-го числа определятся лауреаты премии Steam 2025.